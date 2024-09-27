مليشيا الحوثي تزعم استهدف ثلاث مدمرات أمريكية بـ 23 صاروخاً باليستياً

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية بعد ظهر اليوم (الجمعة 27-9-2024) عن استهداف ثلاثَ مدمراتٍ حربيةٍ أمريكيةٍ في البحرِ الأحمرِ بـ 23 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرة.

وأوضح بيان المليشيا أن هذه العملية البحرية هي الأوسعُ “في ما اسموه بمعركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى ورداً على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ”.

وحتى اللحظة لم تكشف المليشيات الحوثية عن مقاطع مصوره لتأكيد مزاعمهما.