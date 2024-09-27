منتخب اليمن يعبر المالديف بثلاثية ويقترب خطوة أخرى من التأهل

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فاز منتخبنا الوطني للشباب على نظيره المالديفي بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما، ظهر اليوم الجمعة، ضمن المجموعة السادسة من تصفيات آسيا للشباب.
وافتتح التسجيل اللاعب عادل عباس في الدقيقة الثامنة، وسجل اللاعب انور الطريقي الهدف الثاني في الدقيقة ٣٥ من زمن الشوط الاول، فيما عزز محمد مفتاح النتيجة بستجيله الهدف الثالث في الدقيقة ٩٠ من زمن الشوط الثاني من المباراة.
بهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده الى ٦ نقاط من مباراتين، حيث فاز في المباراة الاولى على منتخب تيمور الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
واقترب منتخبنا الوطني للشباب خطوة اخرى نحو التأهل لنهائيات كأس اسيا المقبلة في الصين ويلتقي في مباراته القادمة والاخيرة، يوم الاحد، نظيره الاندونيسي، في مواجهة حاسمة ستحدد هوية المتاهل مباشرة الى النهائيات.
ويتاهل متصدر كل مجموعة اضافة الى افضل خمسة منتخبات حلت في المركز الثاني.