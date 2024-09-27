عاد من اليمن قبل 3 أيام وكان قائد التدريب للحوثيين ومسؤول الصواريخ الأول .. من هو محمد سرور القيادي في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أهم المعلومات والمهمات عن القيادي في حزب الله محمد حسين سرور، الذي استهدفته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية، منها دعم الحوثيين في اليمن والاشراف على إطلاق صواريخهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، -في منشور على حسابه الرسمي في "إكس"- إن سرور الذي قتل في ضربة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، كان قائد الوحدة الجوية في حزب الله.

وتابع "انضم سرور إلى تنظيم حزب الله في الثمانينات، وقام بأدوار متنوعة منها قائد وحدة صواريخ الأرض جو، ووحدة عزيز في قوة الرضوان، وكذلك أرسله حزب الله إلى اليمن للعمل على المنظومة الجوية التابعة لسلطة الإرهاب الحوثية".

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات لسرور وكان يدرب الحوثيين على استخدام القذائف والطائرات المسيرة وإطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، وفق فيديوهات مسربة على منصة إكس.

وسرور من مواليد عام 1973، وانتسب لحزب الله في عام 1986، وتدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات الحزب، وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.

وشارك سرور في عمليات ضد الجيش الإسرائيلي وفق حزب الله، وكان من الضباط الذين شاركوا في المعارك على حدود لبنان الشرقية وفي المحافظات السورية.

تنقل سرور بين عدد من الاختصاصات العسكرية، وتولى مسؤولية القوة الجوية في الحزب منذ العام 2020 وحتى مقتله في ضاحية بيروت الجنوبية.

استهدفت غارة جوية في الضاحية الجوية قائد وحدة المسيرات في حزب الله محمد حسين سرور والملقب "أبو صالح"، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد عن اغتيال سرور.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن عملية اغتيال سرور كانت بتوجيه استخباراتي دقيق لسلاح الجو الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات، حيث هاجمت المقاتلات الحربية بيروت واغتالت القيادي الكبير بمقاتلات اف 35.

وقال بيان الجيش إن سرور عمل على تعزيز وتوجيه وقيادة العديد من العمليات الجوية ضد إسرائيل بينها اعتداءات الطائرت المسيرة، صواريخ كروز والمسيرات التي أطلقت تجاه العمق الإسرائيلي.

وعمل خلال السنوات الأخيرة على مشاريع عديدة في التنظيم، ودرس سرور الرياضيات، وانضم الى صفوف حزب الله في سنوات الثمانين وشغل عددا متنوعا من الوظائف، بينها قائد وحدة الصواريخ أرض-جو، وحدة "عزيز" في قوة الرضوان، وأرسله حزب الله عام 2016 الى اليمن كمستشار للأنظمة الجوية.

ووفقا لشبكة "العربية" عاد محمد سرور من اليمن قبل ثلاثة أيام فقط، بعد أن أشرف هناك على إطلاق صواريخ الحوثيين، ونشرت الشبكة توثيقا من عام 2016، ويظهر فيه سرور وهو يدرب الحوثيين كيفية الهجوم على السعودية.

وأشار الحدث أنها نشرت في الماضي صورا لسرور وهو يدرب الحوثيين في صنعاء على إطلاق المسيرات واالصواريخ.