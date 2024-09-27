بعد إيقادهم لشعلة سبتمبر... كيف تعاملت مليشيات الحوثي مع المحتفلين بثورة سبتمبر في الضالع ؟

الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أفادت مصادر محلية باقدام مليشيات الحوثي الانقلابية مساء أمس الاربعاء، على إطفاء شعلة سبتمبر في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع بعد ان قام المواطنين بايقادها.

وذكرت المصادر لـ "مأرب برس" بأن عناصر المليشيات داهمت الجبال والتباب في المديرية ذاتها وأطفأت شعلة سبتمبر في رأس جبل "اسلع" وبقية الجبال غرب المحافظة وأتهمت المواطنين بزعزعة الأمن والإستقرار.

ووفقاً للمصادر وسعت المليشيات من حملتها العسكرية ضد المحتفلين بذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر لتشمل إحدى قرى غربي مديرية قعطبة، شمال غربي محافظة الضالع، وأطلقت الرصاص على المواطنين واختطفت أكثر من 11 شخصاً بالإضافة إلى اختطافها لأكثر من 5 شبّان آخرين لم يتم التمكن من معرفة اسمائهم، وجميعهم من (آل عياش)..مشيرةً إلى أن المليشيا قامت باعتقال عدل القرية والأمين الشرعي للمطالبة بإحضار شبّان آخرين لاذوا بالفرار.

ومنذ مطلع سبتمبر، تشن مليشيا الحوثي حملات اختطافات واسعة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة، استهدفت نشطاء دعوا للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.