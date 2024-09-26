مأرب: مسيرة حاشدة لعدد من قيادات المقاومة الشعبية بمحافظتي إب ومأرب لزيارة ضريح قائد ثورة سبتمبر.

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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انطلقت صباح اليوم بمحافظة مأرب مسيرة حاشدة للعشرات من قيادات المقاومة الشعبية بمحافظتي إب ومأرب لزيارة ضريح قائد ثورة سبتمبر الشهيد علي عبدالمغني.

وانطلقت المسيرة بالسيارات المشاركة ابتداء من دوار الشهيد الشيخ علي ناصر القردعي وسط مأرب، وقطعت شوارع المدينة حاملة الاعلام الوطنية وصور الشهيدين القردعي وعبدالمغني وصولا إلى موقع ضريح الأخير مرددين هتافات سبتمبرية وشعارات تؤكد المضي في طريق الشهيدين.

وتأتي هذه الزيارة ردا على ممارسات الحوثيين القمعية للضغط على أبناء مديرية السدة مسقط رأس الشهيد عبدالمغني، من الاحتفال الذي يحييونه سنويا بذكرى ثورة سبتمبر..

وليلة أمس الأربعاء ازدانت سماء مدينة إب عاصمة المحافظة وعشرات الجبال والقمم العالية في المديريات والأرياف التابعة لها بشعلة الثورة والألعاب النارية رغم كل الاستعدادات العسكرية التي اتخذها الحوثيون لمنع أي مظاهر للاحتفاء بثورة سبتمبر.

وكانت مصادر ميدانية متعددة قد أكدت أن مئات الأطقم الحوثية انسحبت من الجبهات وعاودت الانتشار في الحواري والأرياف والشوارع بمحافظة إب لمنع الاحتفال لكنها باءت بالفشل.

وخلال الأيام الماضية اختطفت مليشيا الحوثي الارهابية العشرات من أبناء محافظة إب على خلفية دعواتهم للاحتفاء بثورة سبتمبر المجيدة.