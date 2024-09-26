مأرب: مسيرة حاشدة لعدد من قيادات المقاومة الشعبية بمحافظتي إب ومأرب لزيارة ضريح قائد ثورة سبتمبر. التحالف الوطني يجدد العهد بمواصلة النضال للدفاع عن الجمهورية السفارة اليمنية بسلطنة عُمان تحتفل بثورتي 26 سبتمبر و 14اكتوبر المجيدتين توكل كرمان: نفتقر اليوم لقيادة وطنية شجاعة وشعبنا قادر على قلب المعادلة وسيفعلها في الوقت المناسب في أكبر عملية عسكرية لاستعادة العاصمة الخرطوم .. الجيش السوداني يشن هجوما غير مسبوق على قوات الدعم السريع إيران تتوسط في صفقة صواريخ .. تعرف على الدوافع التي تدعو موسكو إلى تسليح مليشيا إيران في اليمن الإعلام تنعي الصحفي الكبير حسن عبدالوارث وتصف رحيله بالفاجعة برأس مال يبلغ 20 مليار ريال وفرص عمل لعدد 100 موظف.. العرادة وبن مبارك يفتتحان ثاني بنك أهلي بمحافظة مأرب دون الإشارة الى الحوثيين.. أحمد علي يتحدث عن منع اليمنيين من الإحتفال بثورة 26 سبتمبر ويوجه دعوة لكافة القوى الوطنية القيادة السعودية تبارك لليمنيين احتفالهم بثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة
انطلقت صباح اليوم بمحافظة مأرب مسيرة حاشدة للعشرات من قيادات المقاومة الشعبية بمحافظتي إب ومأرب لزيارة ضريح قائد ثورة سبتمبر الشهيد علي عبدالمغني.
وانطلقت المسيرة بالسيارات المشاركة ابتداء من دوار الشهيد الشيخ علي ناصر القردعي وسط مأرب، وقطعت شوارع المدينة حاملة الاعلام الوطنية وصور الشهيدين القردعي وعبدالمغني وصولا إلى موقع ضريح الأخير مرددين هتافات سبتمبرية وشعارات تؤكد المضي في طريق الشهيدين.
وتأتي هذه الزيارة ردا على ممارسات الحوثيين القمعية للضغط على أبناء مديرية السدة مسقط رأس الشهيد عبدالمغني، من الاحتفال الذي يحييونه سنويا بذكرى ثورة سبتمبر..
وليلة أمس الأربعاء ازدانت سماء مدينة إب عاصمة المحافظة وعشرات الجبال والقمم العالية في المديريات والأرياف التابعة لها بشعلة الثورة والألعاب النارية رغم كل الاستعدادات العسكرية التي اتخذها الحوثيون لمنع أي مظاهر للاحتفاء بثورة سبتمبر.
وكانت مصادر ميدانية متعددة قد أكدت أن مئات الأطقم الحوثية انسحبت من الجبهات وعاودت الانتشار في الحواري والأرياف والشوارع بمحافظة إب لمنع الاحتفال لكنها باءت بالفشل.
وخلال الأيام الماضية اختطفت مليشيا الحوثي الارهابية العشرات من أبناء محافظة إب على خلفية دعواتهم للاحتفاء بثورة سبتمبر المجيدة.