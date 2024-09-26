السفارة اليمنية بسلطنة عُمان تحتفل بثورتي 26 سبتمبر و 14اكتوبر المجيدتين 

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 201

نظمت السفارة اليمنية في سلطنة عُمان، اليوم، احتفالية بمناسبة العيد الوطني الـ 62 لثورة الـ26 سبتمبر، والعيد الوطني الـ 61لثورة 14 اكتوبر المجيدتين.

وأكد السفير بن شطيف خلال الاحتفال، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية، وعدد من القيادات السياسة والاجتماعية اليمنية وعدد من المقيمين اليمنيين في سلطنة عُمان الشقيقة، أن ثورتي سبتمبر واكتوبر تعد مرحلة مفصلية في التاريخ اليمني بأعتبارها منجز تاريخي حرر الشعب اليمني من عبودية الامامة وبراثن الاستعمار والتي قامت بها قيادات يمنية أمنت بمبادئها واهدافها و ترسخت في ذاكرة ووجدان كل يمني حر .

لمشاهدة الحفل انقر هنا