التحالف الوطني يجدد العهد بمواصلة النضال للدفاع عن الجمهورية السفارة اليمنية بسلطنة عُمان تحتفل بثورتي 26 سبتمبر و 14اكتوبر المجيدتين توكل كرمان: نفتقر اليوم لقيادة وطنية شجاعة وشعبنا قادر على قلب المعادلة وسيفعلها في الوقت المناسب في أكبر عملية عسكرية لاستعادة العاصمة الخرطوم .. الجيش السوداني يشن هجوما غير مسبوق على قوات الدعم السريع إيران تتوسط في صفقة صواريخ .. تعرف على الدوافع التي تدعو موسكو إلى تسليح مليشيا إيران في اليمن الإعلام تنعي الصحفي الكبير حسن عبدالوارث وتصف رحيله بالفاجعة برأس مال يبلغ 20 مليار ريال وفرص عمل لعدد 100 موظف.. العرادة وبن مبارك يفتتحان ثاني بنك أهلي بمحافظة مأرب دون الإشارة الى الحوثيين.. أحمد علي يتحدث عن منع اليمنيين من الإحتفال بثورة 26 سبتمبر ويوجه دعوة لكافة القوى الوطنية القيادة السعودية تبارك لليمنيين احتفالهم بثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة من نيويورك.. موقف واضح وصريح لدولة قطر بشأن اليمن
نظمت السفارة اليمنية في سلطنة عُمان، اليوم، احتفالية بمناسبة العيد الوطني الـ 62 لثورة الـ26 سبتمبر، والعيد الوطني الـ 61لثورة 14 اكتوبر المجيدتين.
وأكد السفير بن شطيف خلال الاحتفال، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية، وعدد من القيادات السياسة والاجتماعية اليمنية وعدد من المقيمين اليمنيين في سلطنة عُمان الشقيقة، أن ثورتي سبتمبر واكتوبر تعد مرحلة مفصلية في التاريخ اليمني بأعتبارها منجز تاريخي حرر الشعب اليمني من عبودية الامامة وبراثن الاستعمار والتي قامت بها قيادات يمنية أمنت بمبادئها واهدافها و ترسخت في ذاكرة ووجدان كل يمني حر .