توكل كرمان: نفتقر اليوم لقيادة وطنية شجاعة وشعبنا قادر على قلب المعادلة وسيفعلها في الوقت المناسب

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 270

للإطلاع على نص الكلمه كاملا أنقرة هنا

قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في كلمة لها بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة " أن نظام الإمامة يمثل انموذجا فريدا في الانحطاط والظلم، حيث كانت الناس تعيش ظروفا غير إنسانية، واستبدادا كهنوتيا جعل حياتها تتراوح ما بين الجهل والفقر والمرض والخرافة.

وأشارت كرمان إلى أن شعبنا عانى معاناة لا مثيل لها، فالنظام الذي قام على الجبايات والتجهيل والعزلة لم يكن ليهتم بشؤون الناس ومصالحهم، لافتة إلى أن شعبنا يتذكر اليوم تلك الحقبة السوداء بمزيد من الإصرار على تخطي هذا الإرث المظلم؛ لأن اليمن شعب يستحق حياة كريمة وهذا الأمر ليس منةً من أحد.

وأضافت كرمان: "مؤسف اننا نفتقر اليوم لقيادة وطنية شجاعة، صحيح أننا نفتقد لرجالات سبتمبر وأكتوبر في هذه اللحظة الحاسمة، نفتقد شجاعتهم وحبهم وإخلاصهم لليمن.

لكن هذا الأمر ينبغي ألا يكون سببا في إحباطنا مطلقا.

وتابعت كرمان: ايماننا بأنفسنا وبتاريخنا وبإرثنا الوطني وبقدرتنا على تغيير الواقع الأليم هو أهم شيء نتمسك به اليوم.

وبينت كرمان أن سياسات وخرافات الحوثي هدفها إعادة اليمن لمنطق العصور الوسطى، ولدي مايكفي من اليقين والمعرفة والايمان بشعبنا لأجزم أنه لن يفلح في مسعاه، وأن مشروعه التدميري إلى زوال.

وشددت كرمان على أن الحرية والعدالة المواطنة المتساوية والاستقلال الوطني قيم أساسية ينبغي عدم التفريط بها، أو المساومة بشأنها، وهذا ما يجب أن يكون واضحا للجميع.

وأكدت كرمان أن الجمهورية ليست أهواء، والجمهوري الحقيقي هو الذي يرفض كل ما يمس حقيقتها وطبيعتها.

وقالت كرمان إنه بات من الضروري القول وبلغة حاسمة إن سلطة مايسمى بمجلس القيادة الرئاسي لا تقوم بواجباتها في حماية الناس وبناء المؤسسات على أسس وطنية، ومما يؤسف له، أن تلك السلطة لا تملك خطة جدية لمواجهة وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة والقرار السياسي، ورفض الوصاية الخارجية.

وأردفت كرمان: أنا على ثقة تامة من أن شعبنا قادر على قلب المعادلة، فعلها سابقا، وسيفعلها في الوقت المناسب. لا يوجد من هو أقوى من الشعوب، كل الذين ظنوا أنهم أقوى سقطوا سقوطا مدويا، وانهارت هيبتهم، وتناثروا كهشيم تذروه الرياح.

وتابعت كرمان "لقد أثبت الحوثي خلال السنوات السابقة أنه سلطة قهر وجبايات وفساد، وأن مشروعه البائس لا يمت بصلة للمشروع الوطني اليمني الخالص.

وأردفت كرمان: ينطلق المشروع الحوثي من فكرة مجنونة مفادها أن اليمن غنيمة لأسرة بعينها، وفق تفسير ديني متعسف وهو أمر لا يمكن القبول به مطلقا

واختتمت كرمان خطابها بالقول: المتجبرون في اليمن والمتطاولون على سيادته ووحدته وجمهوريته بلا شك سينالون هذا المصير. الحرب سوف تنتهي، واللصوص الذين يتحكمون في البلاد لن يجدوا وقتا للهرب.