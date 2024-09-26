الإعلام تنعي الصحفي الكبير حسن عبدالوارث وتصف رحيله بالفاجعة

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نعت وزارة الاعلام في الحكومة الشرعية، إلى جميع منتسبيها، وكافة الصحفيين والإعلاميين، القامة الصحفي والأدبية الكبيرة حسن عبدالوارث، الذي وافاه الأجل في صنعاء مساء الأربعاء، إثر عارض صحي مفاجئ، بعد حياة حافلة بالعطاء والانجاز.

واعتبر بيان النعي، رحيل الزميل حسن عبدالوارث، فقدان كبير لأحد أبرز رجال الصحافة والأدب في اليمن، فقد تخرج على يد الفقيد العديد من الصحفيين، الملتزمين بقيم المهنة.

ونوه البيان، بمناقب الفقيد الذي كانت عطاءاته الزاخرة واضحة من خلال مسيرته الصحفية، وكانت أكثر وضوحاً من خلال المناصب التي تقلدها، وأبرزها رئاسة تحرير صحيفة الوحدة الرسمية، إضافة إلى بروزه في كتابة مقالات الرأي والتحليل في العديد من الصحف، ومؤلفاته في ذات المجال التي تشكل خبرة متراكمة لرواد الصحافة والاعلام.

البيان اشاد ببراعة الراحل في مجال الأدب والثقافة، من خلال كتابة الشعر والنصوص الأدبية المختلفة، وترك بصمات في هذا المجال، عكست غزارة ثقافته.

وعبر بيان النعي عن الفاجعة والخسارة الكبيرة لرحيل هذه الشخصية الإعلامية والأدبية والثقافية..متقدماً بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأهله، وكل رفاقه ومحبيه، والوسط الصحفي والأدبي ..داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.