الإعلام تنعي الصحفي الكبير حسن عبدالوارث وتصف رحيله بالفاجعة رسائل تضمنها بيان تحالف الأحزاب اليمنية بمناسبة ثورة 26 سبتمبر برأس مال يبلغ 20 مليار ريال وفرص عمل لعدد 100 موظف.. العرادة وبن مبارك يفتتحان ثاني بنك أهلي بمحافظة مأرب دون الإشارة الى الحوثيين.. أحمد علي يتحدث عن منع اليمنيين من الإحتفال بثورة 26 سبتمبر ويوجه دعوة لكافة القوى الوطنية القيادة السعودية تبارك لليمنيين احتفالهم بثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة من نيويورك.. موقف واضح وصريح لدولة قطر بشأن اليمن العليمي يحذر من أمر خطير سببه التراخي الدولي عن تمادي الحوثيين ويحدد ما هي أولوية المجلس الرئاسي ليلة عنيفة من الغارات الجوية علي سوريا و23 شهيداً أمريكا تمنح قطر ما لم تحصل علية أي دولة عربية مأرب.. اللواء العرادة يترأس اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس الحكومة والوزراء
نعت وزارة الاعلام في الحكومة الشرعية، إلى جميع منتسبيها، وكافة الصحفيين والإعلاميين، القامة الصحفي والأدبية الكبيرة حسن عبدالوارث، الذي وافاه الأجل في صنعاء مساء الأربعاء، إثر عارض صحي مفاجئ، بعد حياة حافلة بالعطاء والانجاز.
واعتبر بيان النعي، رحيل الزميل حسن عبدالوارث، فقدان كبير لأحد أبرز رجال الصحافة والأدب في اليمن، فقد تخرج على يد الفقيد العديد من الصحفيين، الملتزمين بقيم المهنة.
ونوه البيان، بمناقب الفقيد الذي كانت عطاءاته الزاخرة واضحة من خلال مسيرته الصحفية، وكانت أكثر وضوحاً من خلال المناصب التي تقلدها، وأبرزها رئاسة تحرير صحيفة الوحدة الرسمية، إضافة إلى بروزه في كتابة مقالات الرأي والتحليل في العديد من الصحف، ومؤلفاته في ذات المجال التي تشكل خبرة متراكمة لرواد الصحافة والاعلام.
البيان اشاد ببراعة الراحل في مجال الأدب والثقافة، من خلال كتابة الشعر والنصوص الأدبية المختلفة، وترك بصمات في هذا المجال، عكست غزارة ثقافته.
وعبر بيان النعي عن الفاجعة والخسارة الكبيرة لرحيل هذه الشخصية الإعلامية والأدبية والثقافية..متقدماً بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأهله، وكل رفاقه ومحبيه، والوسط الصحفي والأدبي ..داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.