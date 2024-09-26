رسائل تضمنها بيان تحالف الأحزاب اليمنية بمناسبة ثورة 26 سبتمبر

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ادان تحالف الأحزاب في اليمن انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المحتفلين بذكرى الثورة وقال انها تكرر ممارسات الحكم الإمامي، لمحاولة محو آثار ثورة 26 سبتمبر.

واعتبر التحالف الوطني للاحزاب والمكونات السياسية حجم الوعي الجماهيري الذي تشهده كل مناطق اليمن، خاصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يعكس رسوخ قيم ثورة 26 سبتمبر وإصرار اليمنيين على مواصلة النضال لاستعادة الدولة والقضاء على المشروع الإمامي المتخلف.

وأشار التحالف في البيان الصادر بمناسبة الذكرى 62 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة الى ان هذا "الوعي الشعبي يجسد إرادة الشعب اليمني في الحفاظ على مكتسبات الثورة وحماية الجمهورية ومكتسبات نضال آبائنا وأجدادنا", داعيا كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني في الداخل إلى المزيد من التلاحم الوطني وعدم الرضوخ لتلك الممارسات التعسفية، والعمل المشترك من أجل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي.

وقال التحالف في البيان ان الذكرى الثانية والستون لثورة 26 سبتمبر المجيدة، تحل هذا العام و"معها تتجدد في قلوبنا مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات الأجداد والمناضلين الذين حرروا اليمن من الكهنوت الإمامي والاستعمار البغيض، مؤسسين لعهد من الحرية والكرامة والعدالة.

وأضاف "بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، يطيب لنا في التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا اليمني وقيادته السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وكافة الأبطال المرابطين في مواقع الشرف من قواتنا المسلحة والأمن، الذين يواصلون الدفاع عن الجمهورية والكرامة الوطنية".

وأكد التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية ان احتفال شعبنا بهذه الذكرى الخالدة يجدد العهد بمواصلة النضال لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر والوفاء لنضالات الأجيال السابقة التي قدمت أرواحها فداءً لتحرر اليمن واستقلاله.

وأوضح انه في "ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وتحديداً مع استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مناطق واسعة من البلاد، نجد أن التحديات ما زالت كبيرة أمام شعبنا اليمني".

ودين التحالف بشدة الممارسات الإجرامية التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، "بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين ومحاولاتهم الممنهجة لطمس الهوية اليمنية الثورية، هذه الجماعة الإرهابية تعيد تكرار ممارسات الحكم الإمامي البغيض، وتستهدف محو آثار الثورة السبتمبرية العظيمة ومنع المواطنين في مناطق سيطرتها من الاحتفال بها، وهو ما يكشف حجم العزلة الشعبية التي تعاني منها".

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى "إدانة هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية، والوقوف بحزم ضد هذه الجماعة التي تمثل تهديداً ليس فقط لليمن، بل لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، وإن التغاضي عن هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة معاناة الشعب اليمني".

وعبر التحالف عن التقدير الكبير "لوقفة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وعلى دعمهم المستمر للشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية".

وجدد التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية "دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في إنجاز المهام الوطنية الموكلة إليه، وحرصه على إنجاح جهود تشكيل تحالف سياسي وطني أوسع لدعم الشرعية وتعزيز الاصطفاف الوطني".

واختتم بيانه بتجديد العهد بمواصلة النضال للدفاع عن النظام الجمهوري ومنجزات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، واستعادة الدولة اليمنية وإصلاح مؤسساتها لتحقيق تطلعات شعبنا اليمني في الحرية والكرامة والعدالة.