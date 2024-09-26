الإعلام تنعي الصحفي الكبير حسن عبدالوارث وتصف رحيله بالفاجعة رسائل تضمنها بيان تحالف الأحزاب اليمنية بمناسبة ثورة 26 سبتمبر برأس مال يبلغ 20 مليار ريال وفرص عمل لعدد 100 موظف.. العرادة وبن مبارك يفتتحان ثاني بنك أهلي بمحافظة مأرب دون الإشارة الى الحوثيين.. أحمد علي يتحدث عن منع اليمنيين من الإحتفال بثورة 26 سبتمبر ويوجه دعوة لكافة القوى الوطنية القيادة السعودية تبارك لليمنيين احتفالهم بثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة من نيويورك.. موقف واضح وصريح لدولة قطر بشأن اليمن العليمي يحذر من أمر خطير سببه التراخي الدولي عن تمادي الحوثيين ويحدد ما هي أولوية المجلس الرئاسي ليلة عنيفة من الغارات الجوية علي سوريا و23 شهيداً أمريكا تمنح قطر ما لم تحصل علية أي دولة عربية مأرب.. اللواء العرادة يترأس اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس الحكومة والوزراء
افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ومعه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في محافظة مأرب، مبنى المركز الرئيسي لبنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي ثاني بنك أهلي يفتتح مركزه الرئيسي بالمحافظة.
وطاف العرادة وبن مبارك ومعهما وزير المالية سالم بن بريك ووكيلا محافظ البنك المركزي منصور راجح وحسين الدهمشي في المبنى واطلعا على أقسامه وبنتيه التحتية وتقنياته الحديثة وخدماته المصرفية المرتقبة لعملائه.
وعبّر عضو مجلس القيادة اللواء العرادة ورئيس الوزراء عن سعادتهما بافتتاح البنك بالتزامن مع احتفالات الشعب بالعيد 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة .
وأعربا عن أملهما أن يكون البنك إضافة نوعية للقطاع المصرفي في المحافظة واليمن عموماً بما يسهم في تحريك عجلة التنمية..مؤكدين تقديم الحكومة والسلطة المحلية كافة التسهيلات لرؤوس الأموال للاستثمار في ظل ما تتميز به المحافظة من حالة أمن واستقرار، وحضور مؤسسات الدولة وفاعلية مؤسسات القضاء، إلى جانب ما تنعم به من فرص استثمارية واعدة للمستثمرين، وانعكاس ذلك على التنمية المنشودة بالمحافظة.
من جانبهما أوضح رئيس مجلس إدارة بنك السلام أحمد عيشان والمدير التنفيذي نبيل الشهالي، أن رأس المال التأسيسي للبنك يبلغ 20 مليار ريال يمني، ويوفر حاليا 100 فرصة عمل في مركزه الرئيسي.
واشاروا إلى أن البنك يسعى خلال الخمس السنوات القادمة إلى افتتاح فروع له في كل المحافظات وتفعيل أكثر من 2000 نقطة بيع لتغطي خدماته كامل الجغرافيا اليمنية وتوفير فرص عمل بأكثر من 600 فرصة في جميع فروعه .