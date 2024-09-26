برأس مال يبلغ 20 مليار ريال وفرص عمل لعدد 100 موظف.. العرادة وبن مبارك يفتتحان ثاني بنك أهلي بمحافظة مأرب

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ومعه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في محافظة مأرب، مبنى المركز الرئيسي لبنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي ثاني بنك أهلي يفتتح مركزه الرئيسي بالمحافظة.

وطاف العرادة وبن مبارك ومعهما وزير المالية سالم بن بريك ووكيلا محافظ البنك المركزي منصور راجح وحسين الدهمشي في المبنى واطلعا على أقسامه وبنتيه التحتية وتقنياته الحديثة وخدماته المصرفية المرتقبة لعملائه.

وعبّر عضو مجلس القيادة اللواء العرادة ورئيس الوزراء عن سعادتهما بافتتاح البنك بالتزامن مع احتفالات الشعب بالعيد 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة .

وأعربا عن أملهما أن يكون البنك إضافة نوعية للقطاع المصرفي في المحافظة واليمن عموماً بما يسهم في تحريك عجلة التنمية..مؤكدين تقديم الحكومة والسلطة المحلية كافة التسهيلات لرؤوس الأموال للاستثمار في ظل ما تتميز به المحافظة من حالة أمن واستقرار، وحضور مؤسسات الدولة وفاعلية مؤسسات القضاء، إلى جانب ما تنعم به من فرص استثمارية واعدة للمستثمرين، وانعكاس ذلك على التنمية المنشودة بالمحافظة.

من جانبهما أوضح رئيس مجلس إدارة بنك السلام أحمد عيشان والمدير التنفيذي نبيل الشهالي، أن رأس المال التأسيسي للبنك يبلغ 20 مليار ريال يمني، ويوفر حاليا 100 فرصة عمل في مركزه الرئيسي.

واشاروا إلى أن البنك يسعى خلال الخمس السنوات القادمة إلى افتتاح فروع له في كل المحافظات وتفعيل أكثر من 2000 نقطة بيع لتغطي خدماته كامل الجغرافيا اليمنية وتوفير فرص عمل بأكثر من 600 فرصة في جميع فروعه .