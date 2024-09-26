دون الإشارة الى الحوثيين.. أحمد علي يتحدث عن منع اليمنيين من الإحتفال بثورة 26 سبتمبر ويوجه دعوة لكافة القوى الوطنية القيادة السعودية تبارك لليمنيين احتفالهم بثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة من نيويورك.. موقف واضح وصريح لدولة قطر بشأن اليمن العليمي يحذر من أمر خطير سببه التراخي الدولي عن تمادي الحوثيين ويحدد ما هي أولوية المجلس الرئاسي ليلة عنيفة من الغارات الجوية علي سوريا و23 شهيداً أمريكا تمنح قطر ما لم تحصل علية أي دولة عربية مأرب.. اللواء العرادة يترأس اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس الحكومة والوزراء طوارئ حوثية واستدعاء عناصر من الجبهات وقوات كبيرة تنتشر بالقرب من ميدان السبعين بصنعاء.. تفاصيل وزير الخارجية يطالب بدعم الحكومة اليمنية لضمان أمن الممرات الدولية بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.. الرئيس العليمي يوجه رسائل للداخل والخارج وهذا ما خاطب به ابناء الشعب في مناطق الاستبداد الحوثي
باركت القيادة السعودية للشعب اليمني، احتفاله بثورة السادس والعشرين من سبتمبر.
وتلقى الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الـ ٦٢ لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية المزيد من الأمن والاستقرار.
كما تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة مماثلة من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.
عبر فيها ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية المزيد من الأمن والاستقرار.