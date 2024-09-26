القيادة السعودية تبارك لليمنيين احتفالهم بثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 243

باركت القيادة السعودية للشعب اليمني، احتفاله بثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وتلقى الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الـ ٦٢ لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية المزيد من الأمن والاستقرار.

كما تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة مماثلة من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

عبر فيها ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية المزيد من الأمن والاستقرار.