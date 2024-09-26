من نيويورك.. موقف واضح وصريح لدولة قطر بشأن اليمن

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دعت دولة قطر إلى الحفاظ على وحدة اليمن وتطلعات شعبه في ظل الصراع التي تشهده البلاد منذ عشر سنوات.

جاء ذلك على لسان السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، خلال مشاركته في طاولة مستديرة على مستوى كبار المسؤولين الاوروبيين والامريكيين لتبادل وجهات النظر حول نهج منسق مُحتمل للبعد السياسي والعسكري في اليمن باعتباره تهديدًا للأمن الإقليمي.

و عقدت الطاولة بدعوة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، في كلمة خلال الطاولة المستديرة، أن دولة قطر تولي أهمية بالغة للمحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن الذي تم في العام 2022، والمضي قدمًا لوقف شامل لإطلاق النار.

ولفت إلى ضرورة حل الأزمة اليمنية وضمان وحدة اليمن وتحقيق تطلعات شعبها، وذلك من خلال إجراء مفاوضات بين الأطراف اليمنية على أساس نتائج المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.