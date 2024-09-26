ليلة عنيفة من الغارات الجوية علي سوريا و23 شهيداً

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 119

شهد البقاع الشمالي ليلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية طالت العديد من القرى والبلدات اللبنانية ولاسيما النبي شيت التي استهدفت عدة مرات في الداخل وعلى الأطراف، بلدة الخضر، بريتال، البزالية، يونين، دورس التي شهدت غارات عنيفة أدت إلى تدمير مبانٍ ومحال تجارية في داخلها وعلى الطريق الدولية، وغيرها من قرى المنطقة.

ولم تسلم عائلات آمنة من آلة القتل وارتكاب المجازر في حقها، ومنها الغارة التي دمّرت منزل المواطن تركي زعيتر في بلدة شعت وأدت إلى استشهاد أفراد العائلة.

وتعرضت مدينة بعلبك لغارة في جوار منزل الأمين العام لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” علي حجازي، وطال القصف غرف الحماية والحراسة، ما أدى إلى إصابة عدد من مرافقي حجازي الذي لم يكن في المنزل.

أما في بلدة يونين فأفيد عن سقوط 23 شهيداً من العمال السوريين بينهم أطفال في العدوان الإسرائيلي