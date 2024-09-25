بحضور رسمي وشعبي كبير..إيقاد شعلة ثورة ٢٦ سبتمبر وسط مدينة تعز

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شهدت مدينة تعز، مساء اليوم الأربعاء، حفل إيقاد شعلة العيد الوطني الـ 62 لثورة 26 سبتمبر بحضور رسمي وشعبي كبير.



حيث قام نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع، اللواء الركن أحمد العابسي، وممثل وزارة الدفاع في هيئة العمليات المشتركة، العميد احمد البعداني، وقائد معسكر الاستقبال بمحافظة مأرب، العميد الركن عبد الله بجاش، ورئيس اللجنة الطبية بمأرب العميد عبد العليم حسان، ووكيل وزارة الشباب لقطاع المرأة نادية عبدالله، بإيقاد شعلة العيد الـ62 لثورة السادس والعشرون من سبتمبر الخالدة، في شارع جمال وسط مدينة تعز.



وحضر حفل إيقاد الشعلة، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، اللواء الركن عبد الكريم الصبري، ونائب رئيس العمليات المشتركة اللواء الركن يوسف الشراجي، وقائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومكاتب السلطة المحلية، وحشود جماهيرية حاشدة، حيث تم إطلاق الالعاب النارية.



ورفع المشاركون في الحفل أعلام الجمهورية، وهتفوا على وقع الاناشيد الوطنية شعارات رافضة لانقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، باعتبارها امتداداً للحكم الإمامي الكنهوتي الذي أطاحت به ثورة 26 سبتمبر 1962م.