شاهد اللواء العرادة وبن مبارك يحضران مراسم إيقاد الشعلة الأم للعيد الوطني الـ62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - مأرب

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حضر عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة ومعه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مراسم إيقاد الشعلة الأم للاحتفال بالعيد الوطني الـ 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة في محافظة مأرب، حيث أشعل الشعلة وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان ورئيس الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ووكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي، إيذاناً ببدء الاحتفالات بهذه المناسبة العظيمة التي تحمل مكانة خاصة في قلوب اليمنيين.



وشهدت مراسم الاحتفال عرضًا كشفيًا شبابيًا كرنفاليًا بمشاركة 1200 كشّاف من مختلف محافظات الجمهورية، حيث قدموا لوحات فنية وطنية جسّدت إيمان الشعب اليمني والأجيال المتعاقبة بأهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر ونظامها الجمهوري .



كما عبّر العرض عن القيمة الإنسانية العظيمة للثورة وما حققته من إنجازات كبيرة في مجالات الحياة المختلفة ، مؤكدين تجديد العهد بحمل مشاعل الثورة حتى تحقيق كافة أهدافها والدفاع عن مكتسباتها العظيمة.



وفي ختام العرض، تسلّم العرادة من الكشافة والمرشدات "وثيقة العهد" المعمدة بالدم ، مرفوعة إلى القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس. تضمنت الوثيقة، التي تلاها أحد الكشافة قاسم أحمد حسين طرموش، تجديد العهد من منتسبي الحركة الكشفية والشبابية بالوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ضد كل من يسعى لزعزعته، والسير نحو بناء الدولة الاتحادية الحديثة.



حضر الفعالية نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث ووزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ووزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان ووزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومحافظا صنعاء وريمة ورئيس ونواب جامعة إقليم سبأ ووكلاء الوزارات والمحافظات ووكيل البنك المركزي للرقابة على قطاع البنوك ، وقيادات السلطة القضائية ، إضافة إلى قيادات عسكرية وأمنية ومدنية وشخصيات اجتماعية .