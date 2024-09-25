اللواء سلطان العرادة يستقبل رئيس الوزراء وبن مبارك يؤكد زيارتنا لمأرب تأتي للوقوف إلى جانب سلطتها المحلية وإسناد جهودها

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الأربعاء" أن الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر تعد انتصارًا لقيم الشعب في التحرر من الإمامة الكهنوتية المتخلفة ومن الاستعمار البغيض، والتي تعتبر انطلاقًا لا يتوقف لتحقيق الأهداف الوطنية التي ناضل في سبيلها الأحرار الثوار من أبناء شعبنا وقدموا من أجلها أغلى تضحية وأكرم عطاء وأشجع موقف.

جاء هذا خلال استقباله بمدينة مأرب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وعدد من أعضاء الحكومة الذي يزورن المحافظة للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية الخالدة.

ورحب اللواء العرادة بدولة رئيس الوزراء والوزراء في مأرب في هذه الزيارة المتزامنة مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة التي تأتي وشعبنا ما يزال يناضل من أجل ذات القيم ويسعى لنفس الأهداف ويواجه ذات الأشكال من التخلف والهمجية لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاول يائسة النيل من حريته واستقلاله وكرامته وسيادته..

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بحرص رئيس الوزراء على الاطلاع على الأوضاع في محافظة مأرب عن قرب في مختلف الجوانب..

مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة لتجاوز كافة الصعوبات والتحديات جراء تزايد أعداد النازحين، إضافة إلى الأضرار التي خلفتها السيول واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتعامل معها، بما والإرتقاء بمستوى الخدمات في كافة القطاعات خاصة الطرقات.

من جانبه، أكد دولة رئيس الوزراء أن هذه الزيارة لمأرب تأتي للوقوف إلى جانب السلطة المحلية وإسناد جهودها والاطلاع بشكل مباشر على الوضع العام والاحتياجات.. مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون عونًا لقيادة السلطة المحلية في كل الخطط والبرامج الهادفة إلى ضمان استمرار استقرار الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية. منوهًا بالنموذج الذي تقدمه محافظة مأرب في هذا الجانب.

شارك في الاستقبال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب وعدد من القيادات العسكرية والأمنية .