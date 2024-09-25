الذهب يقفز إلى مستوي غير مسبوق ..تفاصيل

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قفز الذهب إلى مستوى غير مسبوق، الأربعاء، مدفوعاً بآمال خفض كبير آخر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وضعف الدولار، في ظل تصاعد المستجدات الجيوسياسية في لبنان وإسرائيل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% عند 2667.03 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2691.40 دولار للأونصة.
واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 14 شهراً مقابل سلة عملات، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أحدث اجتماع للسياسة النقدية. ويتوقع متعاملون بنسبة 58% خفض الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
ويزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.
وسيترقب المستثمرون تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول التي من المقرر أن يدلي بها غداً الخميس وصدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة لاستنباط مزيد من الأدلة على الخطوة التي سيتخذها المركزي الأميركي في اجتماعه القادم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 32.17 دولار للأونصة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع البلاتين1.2% إلى 997.80 دولار، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1051.75 دولار.
وكشف بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع عن سلسلة من القرارات الهادفة لدعم الاقتصاد المتباطئ، ومن بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي ومعدل الفائدة متوسط الأجل، ودعم قطاع العقارات.
وقال عضو الفدرالي الأميركي ميشيل بومان إن مقاييس التضخم الرئيسية لا تزال أعلى المستهدف البالغ 2% بشكل غير مريح، مما يستدعي الحذر مع خفض الفائدة.
في الوقت نفسه، يتابع المستثمرون المستجدات الجيوسياسية، مع توجيه إسرائيل غارات جوية نحو لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص هذا الأسبوع، بجانب مئات الإصابات