أول دولة خليجية تعلن عن زيادة في أسعار البنزين على الوافدين فقط

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تتجه الكويت، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لزيادة أسعار البنزين على "الوافدين فقط" حسب سعر السوق العالمي، حسبما أوردت صحيفة "القبس" على موقعها الإلكتروني نقلاً عن "مصدر حكومي"، لم تذكر اسمه.
أوضحت الصحيفة أن "الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على الوافدين فقط، وستقر الحكومة دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر".
وأشارت إلى أن زيادة الأسعار وتحديد نسبتها قيد الدراسة حالياً، وستُعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية وسيتم اعتمادها قريباً، دون تحديد موعد.
بلغ إجمالي عدد سكان الكويت نحو 4.9 مليون نسمة بينهم نحو 1.545 مليون كويتي و3.367 مليون غير كويتي، وفق بيانات نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت في مطلع عام 2024.
الكويت، تبلغ تكلفة شراء 50 لتراً من البنزين نحو 2.6% من متوسط دخل الفرد، وفق حسابات "الشرق" استناداً إلى بيانات " فيتش سوليوشنز".
تتوقع الكويت أن تصل طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً في عام 2025، مقابل نحو 2.8 مليون برميل يومياً، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في يونيو 2023.
الكويت لا تزال تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، على خلفية استمرار قوة آفاق الطلب.
وتتطلع الدولة الخليجية إلى إنفاق ما يصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2050 لتقليل كثافة الكربون في إنتاجها النفطي.