ريال مدريد يعلن عن ضربة موجعة للفريق بعد إصابة مبابي وتقارير تكشف نوع الإصابه ومدة غيابه

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أعلن نادي ريال مدريد تعرض لاعبه الفرنسي كيليان مبابي لإصابة عضلية خلال مباراة ألافيس.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي، يوم الأربعاء، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته في إحدى عضلات الفخذ.
ولم يكشف النادي مدة غياب مهاجمه الجديد عن اللاعب.
غادر مبابي، الذي سجل هدفاً ساهم في فوز فريقه (3-2)، أرض الملعب في الدقيقة 80 مفسحاً المجال لمشاركة أردا غولر.
وبدا قائد المنتخب الفرنسي يعاني من آلام خلال مغادرته أرض الملعب.
في حين أكد كارلو أنشيلوتي مدرب الريال عقب المباراة أن "الأمر لا يبدو خطيراً".
ماركا ترجح غياب مبابي 3 أسابيع أكدت صحيفة "ماركا" أن مبابي لن يتواجد مع الريال في مباراة الجولة المقبلة من الدوري ضد أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل.
أشارت ماركا إلى أن هذا النوع من الإصابات يحتاج في الأغلب إلى 3 أسابيع للتعافي، وأن اللاعب سيعود على الأرجح عقب نهاية التوقف الدولي المقبل في أكتوبر.
ظهر مبابي مع ريال مدريد في 9 مباريات بمختلف المسابقات، ونجح خلالها في تسجيل 7 أهداف