افتتاح المجمعات التربوية في مدن الساحل الغربي...ووزير الأوقاف يبعث برسائله السبتمبرية

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أكد وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد عيضة شبيبة، أن افتتاح المجمعات التربوية في مدن الساحل الغربي يعكس التزام القوى الوطنية ببناء أسس الدولة من خلال تعزيز التعليم كمسار لإحياء الشعب. جاء ذلك خلال كلمته في حفل تدشين المجمعات التربوية في المخاء وحيس والخوخة، صباح اليوم.
وقال شبيبة "افتتاح هذه المجمعات التعليمية يأتي تزامنًا مع احتفالات شعبنا العزيز بأعياد الثورة المباركة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر و 30 نوفمبر، ليؤكد مجدداً قيم سبتمبر وأكتوبر وأدوار القوى الجمهورية الوطنية في محاربة جهل التخلف الإمامي ونظيره المستعمر الغازي".
وأشار الوزير شبيبة إلى أن المليشيا الحوثية تسعى لتقويض أركان الدولة عبر تدمير التعليم واستخدام المدارس كثكنات عسكرية، موضحًا أن زعيمهم، عبدالملك الحوثي، لا يحمل أدنى شهادة تعليمية، كما نوه إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا قامت بتسريح المعلمين وقطع رواتبهم، واستبدال التعليم بمخرجات طائفية تخدم أهدافهم الخاصة.
وأشاد الوزير بالجهود التنموية التي يبذلها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح في مدينة المخاء والمديريات المجاورة، من خلال المشاريع التنموية والإغاثية والإنسانية.