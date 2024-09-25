شاهد.. مسئول كبير في سقطرى يحتفل بثورة 26 سبتمبر متغنيًا بعلم الجمهورية ووحدة اليمن

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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احتفى مسئول محلي في محافظة ارخبيل سقطرى الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي شرق اليمن بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، متغنيا بعلم الجمهورية.

وقال الدكتور عيسى مسلم وكيل محافظة سقطرى في منشور على صفحته في فيسبوك- اطلع عليه محرر مأرب برس- ارفقه بانشودة وطنية تتغنى بالوحدة اليمنية: ''راية البلد علمها الذي تتوشح به.. به تعرف، رمز سيادتها، ودليل وطنيتها، وكرامة شعبها. زينا به بيوتنا حين افتقد مواطن ارتفاعه.ووضعنا على أسطحها حين بدا له أن ضاقت عليه الأرض.ورفعناه نحو السماء مرفرفا حين شكى جور أبناء الوطن.

واضاف: ''ظل وسيظل (العلم) شامخا طالما وما زلنا تحت رايته في الحل والترحال هو هوية( بطاقة، جواز) إقامة وسفرا وسائر معاملاتنا.. رفرف ياعلم ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.