توكل كرمان: إسقاط الحوثيين واجب مقدس على كل يمني ولتكن ذكرى 26 سبتمبر بداية النهاية لحكم المليشيا الفاشية السلالية

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 349

أكدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، اليوم الأربعاء، أن إسقاط جماعة الحوثي "واجب مقدس على كل يمني" بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وقالت كرمان في منشور لها على منصة فيسبوك "فلتكن ذكرى هذا العام لثورة 26 سبتمبر المجيدة بداية النهاية لحكم المليشيا الفاشية السلالية لعاصمة اليمنيين، إن إسقاط هذا الخزي ومحو هذا العار واجب مقدس على كل يمني".

وأضافت أن "رعب المليشيا السلالية الكبير من ذكرى ثورة 26 سبتمبر له معنى واحد، سبتمبر هو من سيجتثهم ويدفن مشروعهم ، وعسى أن يكون قريبا".

وخلال الأيام الماضية، شنت جماعة الحوثي حملة اختطافات واسعة بالتزامن مع زيادة الانتشار العسكري في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتها المسلحة، لمنع أي احتفالات شعبية بذكرى ثورة سبتمبر الخالدة