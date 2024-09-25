اللواء سلطان العرادة يستقبل رئيس الوزراء وبن مبارك يؤكد زيارتنا لمأرب تأتي للوقوف إلى جانب سلطتها المحلية وإسناد جهودها الذهب يقفز إلى مستوي غير مسبوق ..تفاصيل أول دولة خليجية تعلن عن زيادة في أسعار البنزين على الوافدين فقط ريال مدريد يعلن عن ضربة موجعة للفريق بعد إصابة مبابي وتقارير تكشف نوع الإصابه ومدة غيابه افتتاح المجمعات التربوية في مدن الساحل الغربي...ووزير الأوقاف يبعث برسائله السبتمبرية عشية ذكرى ٢٦سبتمير الفريق علي محسن الأحمر يكشف عن المهمة الوطنية العسكرية التي نفذها عام 2014 مع كوكبةٌ من شباب اليمن ورفاق السلاح..ويتحدث عن المحافظات التي يشرق منها اليوم نور الأمل شاهد.. مسئول كبير في سقطرى يحتفل بثورة 26 سبتمبر متغنيًا بعلم الجمهورية ووحدة اليمن توكل كرمان: إسقاط الحوثيين واجب مقدس على كل يمني ولتكن ذكرى 26 سبتمبر بداية النهاية لحكم المليشيا الفاشية السلالية رئيس حزب الإصلاح في اليمن يلتقي السفير الأمريكي .. رسائل اليدومي للإدارة الأمريكية.. تفاصيل ذكرى 26 سبتمبر تصيب المليشيات الحوثية بالتوتر والقلق.. تنديد حقوقي باختطاف المليشيا 270 مواطن سبتمبري
أكدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، اليوم الأربعاء، أن إسقاط جماعة الحوثي "واجب مقدس على كل يمني" بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.
وقالت كرمان في منشور لها على منصة فيسبوك "فلتكن ذكرى هذا العام لثورة 26 سبتمبر المجيدة بداية النهاية لحكم المليشيا الفاشية السلالية لعاصمة اليمنيين، إن إسقاط هذا الخزي ومحو هذا العار واجب مقدس على كل يمني".
وأضافت أن "رعب المليشيا السلالية الكبير من ذكرى ثورة 26 سبتمبر له معنى واحد، سبتمبر هو من سيجتثهم ويدفن مشروعهم ، وعسى أن يكون قريبا".
وخلال الأيام الماضية، شنت جماعة الحوثي حملة اختطافات واسعة بالتزامن مع زيادة الانتشار العسكري في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتها المسلحة، لمنع أي احتفالات شعبية بذكرى ثورة سبتمبر الخالدة