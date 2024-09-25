رئيس حزب الإصلاح في اليمن يلتقي السفير الأمريكي .. رسائل اليدومي للإدارة الأمريكية.. تفاصيل

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، موقف الإصلاح الثابت والمبدئي في إطار الشرعية اليمنية، والداعم لكل جهود إحلال السلام الشامل والمستدام، المرتكز على المرجعيات الثلاث المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائه ومعه عضو الهيئة رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح عبدالرزاق الهجري، اليوم، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا، ستيفن فاجن.

وتطرق رئيس الإصلاح، إلى تعنت مليشيات الحوثي، وإصرارها على إفشال كل جهود السلام، وسعيها لإطالة أمد الحرب واستمرار معاناة أبناء الشعب اليمني، مشيرا إلى تصاعد حالات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.

واستعرض اليدومي، جهود القوى السياسية اليمنية، نحو إعادة تجميع إمكانياتها وتوحيد صفوفها، وتشكيل تكتل وطني واسع يدفع بعملية استعادة الدولة، وإنعاش الحياة السياسية.

وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح، على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم ومساندة مجلس القيادة والحكومة، للقيام بدورهم في استعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ومحاربة الإرهاب.

وجدد اليدومي، التأكيد على موقف الإصلاح الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة، وإدانة استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم، على قطاع غزة والضفة الغربية وبقية البلدات الفلسطينية، داعياً الولايات المتحدة إلى المزيد من الضغط لإيقاف العدوان.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأمن ووحدة استقرار اليمن، وأشاد بدور الإصلاح في الحياة السياسية، وتعاطيه الإيجابي مع جهود إحلال السلام في اليمن