ذكرى 26 سبتمبر تصيب المليشيات الحوثية بالتوتر والقلق.. تنديد حقوقي باختطاف المليشيا 270 مواطن سبتمبري

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ارتفعت حدة التوتر والقلق لدى المليشيات الارهابية الحوثية مع قرب ذكرى ثورة 26 سبتمبر. واصرارها على منع المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى. فلجأت الى توسيع دائرة الاعتقالات.
حيث أفادت منظمة حقوقية، بأن المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، اختطفت أكثر من 270 شخصا في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بينهم ناشطون سياسيون وصحفيون وتربويون، بسبب كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنوا خلالها عزمهم الاحتفال باليوم الوطني الـ ٦٢ لثورة الـ 26 سبتمبر.
وأوضحت منظمة ميون لحقوق الانسان، في بيان لها، أن الحوثي سخر مليشياته لترهيب المدنيين وقمعهم وإسكات أي صوت معارض أو منتقد لممارسات المليشيا.
وأدانت المنظمة، حملات القمع والاختطافات التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية والتي طالت أكثر من 270 مواطنا بسبب كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستنكرت المنظمة الحقوقية، حملات الترهيب بحق المواطنين لاسيما النساء، المتزامنة مع حملات القمع وتهديد النساء بالاختطاف لثنيهن عن المشاركة في الاحتفالات الشعبية المزمع إقامتها ورفع العلم الوطني كعرف دأب عليه اليمنيون منذ عقود