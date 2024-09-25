اليونسكو تشيد باعتماد جامعة إقليم سبأ مقرر السلامة المهنية لطلاب الإعلام

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اشاد مسئول في اليونسكو، اعتماد جامعة اقليم سبأ بمأرب مقرر السلامة المهنية لطلاب الإعلام كاول جامعة في اليمن تدرس هذا المنهج.

صلاح خالد، وهو مدير مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن قال: "إن دورة اليونسكو النموذجية حول سلامة الصحفيين للدول العربية تهدف إلى تزويد طلاب الصحافة بالمهارات والمعرفة اللازمة لحماية أنفسهم بشكل أفضل أثناء العمل في حالات الكوارث ومناطق الصراع، وفهم الإطار القانوني العالمي الذي أنشأه القانون الدولي.

واضاف، إن اعتماد هذه الدورة ضمن المناهج الدراسية لجامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب وجامعة المهرة هو إنجاز كبير ونود أن نهنئ هاتين الجامعتين بحرارة. وتؤكد اليونسكو دعمها للجامعات اليمنية وتأمل أن تتبنى المزيد من المؤسسات الدورة ضمن مناهجها الدراسية".

بدوره قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "تلعب المؤسسات الأكاديمية التي تقدم دراسات الصحافة دورًا حاسمًا في زيادة الوعي بالمخاطر التي يواجهها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام أثناء عملهم.

واضاف: علاوة على ذلك، يجب عليها تزويد الطلاب بالأدوات المناسبة للعمل بأمان عند إعداد التقارير على أرض الواقع، لأن أي قصة لا تستحق حياة الصحفي. نهنئ جامعة منطقة سبأ في محافظة مأرب على هذه الخطوة المهمة ونأمل أن تحذو المؤسسات الأكاديمية اليمنية الأخرى حذوها من أجل طلاب الصحافة فيها ".

وتابع: لقد تم تطوير هذه الدورة من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين واليونسكو، بدعم من برنامج المانحين المتعددين لحرية التعبير وسلامة الصحفيين ، وتضمنت مشاورات مع الجامعات ومدارس الصحافة من مختلف أنحاء المنطقة. وهي تجمع بين المعرفة والمهارات النظرية والعملية التي تهدف إلى تعزيز سلامة الصحفيين، ومساعدة المؤسسات الأكاديمية على الوفاء بمسؤولياتها بموجب خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين وقضية الإفلات من العقاب.

ومن بين الموضوعات التي يغطيها المنهج، التخطيط للسلامة الشخصية، والرعاية الصحية الشخصية والصدمات في البيئات المعادية، وتقييم المخاطر، والنوع الاجتماعي والتقارير الآمنة، وحقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.