آخر الاخبار

اللواء سلطان العرادة يستقبل رئيس الوزراء وبن مبارك يؤكد زيارتنا لمأرب تأتي للوقوف إلى جانب سلطتها المحلية وإسناد جهودها الذهب يقفز إلى مستوي غير مسبوق ..تفاصيل أول دولة خليجية تعلن عن زيادة في أسعار البنزين على الوافدين فقط ريال مدريد يعلن عن ضربة موجعة للفريق بعد إصابة مبابي وتقارير تكشف نوع الإصابه ومدة غيابه افتتاح المجمعات التربوية في مدن الساحل الغربي...ووزير الأوقاف يبعث برسائله السبتمبرية عشية ذكرى ٢٦سبتمير الفريق علي محسن الأحمر يكشف عن المهمة الوطنية العسكرية التي نفذها عام 2014 مع كوكبةٌ من شباب اليمن ورفاق السلاح..ويتحدث عن المحافظات التي يشرق منها اليوم نور الأمل شاهد.. مسئول كبير في سقطرى يحتفل بثورة 26 سبتمبر متغنيًا بعلم الجمهورية ووحدة اليمن توكل كرمان: إسقاط الحوثيين واجب مقدس على كل يمني ولتكن ذكرى 26 سبتمبر بداية النهاية لحكم المليشيا الفاشية السلالية رئيس حزب الإصلاح في اليمن يلتقي السفير الأمريكي .. رسائل اليدومي للإدارة الأمريكية.. تفاصيل ذكرى 26 سبتمبر تصيب المليشيات الحوثية بالتوتر والقلق.. تنديد حقوقي باختطاف المليشيا 270 مواطن سبتمبري

خوفا من 26 سبتمبر.. مليشيا الحوثي تهدد طالبات الإعلام بصنعاء وتمنع طلاب السكن الجامعي من الخروج للإحتفال

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص
عدد القراءات 475

أفادت مصادر طلابية لموقع مأرب برس اليوم الأربعاء، إن مليشيات الحوثي تقوم بإستدعاء عدد من طالبات كلية الإعلام بجامعة صنعاء والتحقيق معهن وتهديدهن بفصلهن، على خلفية منشوراتهن الإحتفالية بذكرى ثورة 26 سبتمبر. 

وقالت المصادر، أن احدى المشرفات التابعات لمليشيات الحوثي، اخرجت طالبة من المحاضرة للتحقيق، وإتهمتها بالحشد، وهددتها إذ لم تتوقف عن المنشورات الاحتفائية، سوف يتم مداهمة منزلها. 

 مصادر طلابية اخرى تحدث لمأرب برس أن رئيس جامعة صنعاء يفرض حصاراً على الطلاب ويمنع عليهم الاحتفال بعيد 26 من سبتمبر.

ولفتت المصادر، الى ان رئيس جامعة صنعاء أصدر قراراً، يمنع جميع الطلاب المقيمين في السكن الجامعي من الخروج والاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر.

وهدد القرار أي طالب مخالف بتحمل "كافة المسؤوليات"، مما أثار موجة من الغضب والاستياء في أوساط الطلاب.

وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، مما زاد من حدة الغضب لدى الطلاب الذين كانوا يستعدون للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

ومنذ بداية شهر سبتمبر الجاري شنت مليشيات الحوثي سلسلة واسعة من الاعتقالات استهدفت عشرات الناشطين والصحفيين وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرتها، على خلفية دعوتهم عبر التواصل الإجتماعي للاحتفال العيد 62 لثورة 26 سبتمبر.

إقراء أيضاً
اللواء سلطان العرادة يستقبل رئيس الوزراء وبن مبارك يؤكد زيارتنا لمأرب تأتي للوق
عشية ذكرى ٢٦سبتمير الفريق علي محسن الأحمر يكشف عن المهمة الوطنية العس
شاهد.. مسئول كبير في سقطرى يحتفل بثورة 26 سبتمبر متغنيًا بعلم الجمهورية ووحدة ال
توكل كرمان: إسقاط الحوثيين واجب مقدس على كل يمني ولتكن ذكرى 26 سبتمبر بداية النه
رئيس حزب الإصلاح في اليمن يلتقي السفير الأمريكي .. رسائل اليدومي للإدارة الأمري
ذكرى 26 سبتمبر تصيب المليشيات الحوثية بالتوتر والقلق.. تنديد حقوقي باختطاف المليش
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول