خوفا من 26 سبتمبر.. مليشيا الحوثي تهدد طالبات الإعلام بصنعاء وتمنع طلاب السكن الجامعي من الخروج للإحتفال

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أفادت مصادر طلابية لموقع مأرب برس اليوم الأربعاء، إن مليشيات الحوثي تقوم بإستدعاء عدد من طالبات كلية الإعلام بجامعة صنعاء والتحقيق معهن وتهديدهن بفصلهن، على خلفية منشوراتهن الإحتفالية بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وقالت المصادر، أن احدى المشرفات التابعات لمليشيات الحوثي، اخرجت طالبة من المحاضرة للتحقيق، وإتهمتها بالحشد، وهددتها إذ لم تتوقف عن المنشورات الاحتفائية، سوف يتم مداهمة منزلها.
مصادر طلابية اخرى تحدث لمأرب برس أن رئيس جامعة صنعاء يفرض حصاراً على الطلاب ويمنع عليهم الاحتفال بعيد 26 من سبتمبر.
ولفتت المصادر، الى ان رئيس جامعة صنعاء أصدر قراراً، يمنع جميع الطلاب المقيمين في السكن الجامعي من الخروج والاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر.
وهدد القرار أي طالب مخالف بتحمل "كافة المسؤوليات"، مما أثار موجة من الغضب والاستياء في أوساط الطلاب.
وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، مما زاد من حدة الغضب لدى الطلاب الذين كانوا يستعدون للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.
ومنذ بداية شهر سبتمبر الجاري شنت مليشيات الحوثي سلسلة واسعة من الاعتقالات استهدفت عشرات الناشطين والصحفيين وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرتها، على خلفية دعوتهم عبر التواصل الإجتماعي للاحتفال العيد 62 لثورة 26 سبتمبر.