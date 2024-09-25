عاجل.. رئيس الحكومة يصل مدينة مأرب

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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وصل اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض ‌‫بن مبارك‬⁩ الى مدينة ‌‫مأرب‬⁩.

وتهدف الزيارة الى لاطلاع على أحوال المواطنين ومشاركة أبناء المحافظة الصامدة أفراحهم واحتفالاتهم بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

كان في استقبال بن مبارك، محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة والفريق الركن صغير بن عزيز.

ويعقد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال الزيارة اجتماعات بقيادة السلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والامنية والفعاليات السياسية والاجتماعية والقبلية بالمحافظة، ويفتتح ويدشن العمل بعدد من المشاريع الخدمية والتنموية في مأرب، وفق وكالة سبأ.

بن مبارك، اشاد بالنموذج المميز الذي قدمته السلطة المحلية بمحافظة مأرب في تكريس هيبة الدولة ومؤسساتها وتسيير اعمال المواطنين، وتطبيق خطة أمنية متماسكة لضبط الاوضاع وإجهاض مخططات ومحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية في زعزعة الامن والاستقرار.

واكد ان هذا النهج هو ما تحرص الحكومة على ان يكون سائداً في كافة المحافظات المحررة بما في ذلك نموذج التعايش الاجتماعي.. منوهاً باحتضان محافظة مأرب لجميع ابناء اليمن النازحين والمهجرين من مناطقهم جراء بطش وصلف المليشيا الإرهابية.

يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، وزراء الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والمالية سالم بن بريك، والداخلية اللواء ابراهيم حيدان، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والصناعة والتجارة محمد الاشول، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ،ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ورئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز محمد عوض ثابت، ووكيلا البنك المركزي اليمني منصور راجح، وحسين الدهمشي.