العليمي يلتقي في نيويورك مسئولين كبار من عدة دول

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ذكرت وكالة سبأ ان الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عقد اليوم الاربعاء ، ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، والشيخ عثمان مجلي، لقاءً دولياً متعدد الاطراف ضم المبعوث الاميركي الخاص الى اليمن تيم ليندركينج، ومسؤولين رفيعي المستوى من بريطانيا وفرنسا واستراليا والاتحاد الاوروبي والمانيا وهولندا واليابان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي انطلقت امس الثلاثاء.

جرى في اللقاء، استعراض ومناقشة مستجدات الوضع اليمني، والضغوط المطلوبة من المجتمع الدولي والقوى الكبرى لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود الوساطة الإقليمية والأممية لخفض التصعيد واطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الامم المتحدة.

كما تطرق اللقاء، الى مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وسبل الاستجابة لدعمها كخيار امثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والحد من التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.