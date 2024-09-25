عيدروس الزبيدي يتحدث كيف تزود روسيا الحوثيين بالسلاح ويعلن موقفه من الضربات الأمريكية

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إن روسيا تزود الحوثيين بالأسلحة المتطورة عبر ميناء الحديدة.

وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية نشرت الثلاثاء، تحدث الزبيدي قائلا: "من الواضح أنه في موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر، وصلت السفن دون تفتيش محملة بأسلحة عالية الجودة من كل من الإيرانيين والروس"، مضيفاً أن "هذه الشحنات منحت الحوثيين القدرة على استهداف إسرائيل".

واشار الزبيدي الى موقفه من الضربات الامريكية وعملية "حارس الازدهار" ووصفها بالفاشلة، وقال إن الغارات الجوية الأمريكية البريطانية التي شُنت على اليمن بهدف وقف تعطيل الحوثيين للملاحة التجارية لم تنجح في إضعاف قدرات الجماعة العسكرية بشكل كبير.

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن هذه العمليات ليست فعالة عسكريًا حقًا''.

في سياق متصل قالت ثلاثة مصادر غربية وإقليمية إن إيران تتوسط في محادثات سرية جارية بين روسيا وجماعة الحوثي الارهابية لنقل صواريخ مضادة للسفن إلى الجماعة المسلحة، وهو تطور يسلط الضوء على العلاقات المتنامية بين طهران وموسكو.

ووفقا لرويترز، قالت المصادر إن روسيا لم تقرر بعد نقل صواريخ «ياخونت»، المعروفة أيضا باسم «بي-800 أونيكس»، والتي قال خبراء إنها ستسمح للجماعة المسلحة بضرب السفن التجارية في البحر الأحمر بدقة أكبر وزيادة التهديد للسفن الحربية الأميركية والأوروبية التي تدافع عن السفن التجارية.

وكانت واشنطن قد ابدت قلقها من نية روسيا تسليح الحوثيين اذا ما اعطت امريكا الضوء الاخضر لاوكرانيا لضرب العمق الروسي.