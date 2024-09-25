اليمن تتجاور تيمور بثلاثية وتحصد أول ثلاث نقاط في تصفيات آسيا للشباب

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فاز المنتخب اليمني للشباب على نظيره منتخب تيمور الشرقية، ظهر اليوم الاربعاء بنتيجة 3-1 في اول مبارياته في التصفيات الآسيوية للمجموعة السادسة تحت سن 20 سنة، الجارية في اندونيسيا.
وانهى المنتخب اليمني الشوط الاول متقدما بهدف احرزه اللاعب عبدالعزيز مصنوم.
وفي الشوط الثاني اضاف اللاعب عبدالرحمن الخضر الهدف الثاني لكن تيمور الشرقية قلصت الفارق بهدف قبل ان يعود مصنوم ليسجل الثالث لليمن.
بهذا الفوز حصد المنتخب اليمني اول ثلاث نقاط وسيواجه في المباراة القادمة منتخب جزر المالديف يوم الجمعة ثم يلتقي منتخب الدولة المضيفة اندونيسيا يوم الاحد القادم.