حزب الله ينعى قائدا جديدا.. فمن هو إبراهيم قبيسي

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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نعى حزب الله فجر اليوم الأربعاء، قائدا جديدا في صفوفه، هو إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى)، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت عصر الثلاثاء ضاحية بيروت الجنوبية.

ابراهيم قبيسي، قيادي في حزب الله فمن هو ابراهيم قبيسي؟ نعى حزب الله قبيسي، وقال في بيان النعي إنه: من مواليد بلدة زبدين في جنوب لبنان العام 1962.

انتسب إلى صفوف المقاومة الإسلامية منذ انطلاقتها عام 1982. تدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات الحزب وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.

أشرف على وخطط للعديد من عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في محور الإقليم الذي تولى مسؤوليته بين عامي 1998 و2000.

تولى مسؤولية وحدة بدر العسكرية شمال الليطاني بين العامين 2001 و2018.

قاد عددا من التشكيلات الصاروخية في المقاومة.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه "قضى على إبراهيم محمد القبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

وأضاف في بيان أن قبيسي كان عنصرا ذو خبرة خاصة في تفعيل الصواريخ بما فيها الصواريخ الموجهة بدقة وكان مسؤولا عن سلسلة من العمليات ضد إسرائيل بما فيها إطلاق الصواريخ نحو حيفا الثلاثاء.

وأردف الجيش الإسرائيلي أن قبيسي "خطط لعملية خطف وقتل الرقيب الأول بنيامين (بيني) أبراهام والرقيب الأول عادي أفيتان والرقيب الأول عمر سوايد في جبل دوف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تم نقلهم إلى إسرائيل لدفنهم في عام 2004".

وشنت مقاتلات إسرائيلية عصر يوم الثلاثاء غارة جوية على مبنى سكني في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، مستهدفة إبراهيم قبيسي، ما أدى إلى مقتله.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

هذا، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان