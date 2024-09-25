غارات على لبنان هي الأكثر كثافة في تاريخ الحروب المعاصرة… تفاصيل

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قال خبراء دوليون، إن غارات يوم الاثنين الماضي على لبنان تعدّ إحدى أكثر الغارات كثافة بتاريخ الحروب.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الخبراء قولهم، إن "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان يوم أمس هي إحدى أكثر الغارات الجوية كثافة في الحروب المعاصرة".

وقالت إسرائيل إنها ضربت أكثر من 1000 موقع، معظمها في جنوب وشرق لبنان، تستهدف المقاتلين والبنية التحتية العسكرية لحزب الله، الذي تقاتله على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 11 شهرًا.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 558 شخصا قتلوا في الغارات، بينهم 94 امرأة و50 طفلا. وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية كانت واسعة وغير مسبوقة على جنوب لبنان.

وذكرت وزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الاثنين، عشرات الغارات على مناطق عديدة جنوب لبنان وشرقه، وسط تحذيرات أطلقها الاحتلال لسكان الجنوب للمرة الأولى منذ بدء المواجهات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية، في تمام الساعة السادسة صباحا، أكثر من 80 غارة جوية خلال نصف ساعة، استهدفت المناطق والأودية الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية في محافظة النبطية جنوب البلاد.

ولأول مرة، أصدر جيش لاحتلال تحذيراً واسع النطاق للبنانيين في الجنوب، بالابتعاد ومغادرة مناطق زعم أن حزب الله يطلق منها صواريخ تجاه شمال فلسطين المحتلة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء.

وأضاف ميقاتي: "في كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق وردع العدوان، ونجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل، ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة، ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول