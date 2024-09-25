حرب متطورة ومن نوع جديد… و للمرة الأولى إطلاق صاروخ أرض-أرض من لبنان تجاه وسط إسرائيل

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أفادت مراسلتنا، اليوم الأربعاء، بأن صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وقالت الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخ أرض- أرض فوق تل أبيب.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ أرض - أرض باليستي متوسط المدى باتجاه نتانيا وتل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقتي دان وشارون في تل أبيب، إنه "تم اكتشاف إطلاق صاروخ أرض-أرض عبر من لبنان، وقد تم اعتراضه من قبل مقاتلات الدفاع الجوي.

وأعلن المتحدث أنه عقب إطلاق صاروخ من لبنان على وسط إسرائيل "لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية في الوسط في الوقت الحالي، وأن الدراسة ستتواصل كالمعتاد".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب، وقد تم تفعيل منظومة آرو (السهم) لاعتراضه.

وأفادت القناة 13 العبرية، بأن الصاروخ الذي أطلق من لبنان كان موجها نحو قاعدة غليلوت.

وسبق أن أعلن حزب الله استهداف قاعدة غليلوت الإسرائيلية، ردا على اغتيال الرجل الثاني في الحزب فؤاد شكر بغارة يوليو/ تموز الماضي، على ضاحية بيروت الجنوبية.

وتجدر الإشارة إلى أن تل أبيب تبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية بين 110- 115 كلم تقريبا