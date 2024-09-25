غارات على لبنان هي الأكثر كثافة في تاريخ الحروب المعاصرة… تفاصيل حرب متطورة ومن نوع جديد… و للمرة الأولى إطلاق صاروخ أرض-أرض من لبنان تجاه وسط إسرائيل حرب طاحنة في لبنان وسفينة دعم لحاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تخرج عن الخدمة في بحر العرب طهران تتخلى عن ذيلها في لبنان..الكشف عن طلب من حزب الله امتنعت إيران عن تنفيذه من نيويورك.. الرئيس الإيراني يتبرأ من مليشيات الحوثي أمريكا تعفي أول دولة عربية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها محادثات سرية جارية بين دولة كبرى والحوثيين لتسليم الاخيرة صواريخ خطيرة بعد يوم من مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن.. العليمي يطالب البنك الدولي بضخ تمويلاته عبر البنك المركزي اليمني دعم سعودي سخي للقوات المسلحة اليمنية الزبيدي يتحدث عن الاستراتيجية المناسبة لهزيمة الحوثيين ويؤكد : عملية السلام السابقة لم تعد قابلة للاستمرا
أفادت مراسلتنا، اليوم الأربعاء، بأن صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وقالت الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخ أرض- أرض فوق تل أبيب.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ أرض - أرض باليستي متوسط المدى باتجاه نتانيا وتل أبيب.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقتي دان وشارون في تل أبيب، إنه "تم اكتشاف إطلاق صاروخ أرض-أرض عبر من لبنان، وقد تم اعتراضه من قبل مقاتلات الدفاع الجوي.
وأعلن المتحدث أنه عقب إطلاق صاروخ من لبنان على وسط إسرائيل "لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية في الوسط في الوقت الحالي، وأن الدراسة ستتواصل كالمعتاد".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب، وقد تم تفعيل منظومة آرو (السهم) لاعتراضه.
وأفادت القناة 13 العبرية، بأن الصاروخ الذي أطلق من لبنان كان موجها نحو قاعدة غليلوت.
وسبق أن أعلن حزب الله استهداف قاعدة غليلوت الإسرائيلية، ردا على اغتيال الرجل الثاني في الحزب فؤاد شكر بغارة يوليو/ تموز الماضي، على ضاحية بيروت الجنوبية.
وتجدر الإشارة إلى أن تل أبيب تبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية بين 110- 115 كلم تقريبا