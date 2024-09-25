حرب طاحنة في لبنان وسفينة دعم لحاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تخرج عن الخدمة في بحر العرب

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" نقلا عن مصدر في الأسطول الأمريكي بأن ناقلة تزويد بالوقود تابعة للأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار عندما اصطدمت بجسم مجهول في بحر العرب.

وقال الموقع في تقريره: "سفينة وقود تابعة للبحرية الأمريكية منتشرة في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار يوم الاثنين بعد اصطدامها بشيء ما على ما يبدو".

وأشار المصدر إلى أن السفينة "يو إس إن إس بيغ هورن" اصطدمت بجسم ثابت في بحر العرب.

ولم يصب أي من أفراد الطاقم. وكانت السفينة يوم الثلاثاء قبالة سواحل سلطنة عمان، وفي وقت لاحق بدأت زوارق القطر في سحبها إلى ميناء قريب.

السفينة مكلفة بتزويد مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن بالوقود وتضررت أثناء المهمة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وتعمل لينكولن بالطاقة النووية لكن تعمل معها ثلاث سفن أخرى في مجموعة تحتاج إلى وقود، بينما يتم تزويد الطائرات المقاتلة على متن الحاملة أيضًا من سفن التزويد بالوقود.

وأفاد موقع الأخبار البحرية gCaptain يوم الثلاثاء أن بيج هورن غمرتها المياه جزئيًا وجنحت قبالة سواحل عمان.

ولا يزال حجم الأضرار وسبب الحادث غير معروف. وأكدت الصحيفة أن الناقلة كانت ذات أهمية رئيسية لعمليات الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة.