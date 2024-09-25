طهران تتخلى عن ذيلها في لبنان..الكشف عن طلب من حزب الله امتنعت إيران عن تنفيذه

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نقل موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي غربي أن حزب الله اللبناني دعا إيران في الأيام الأخيرة إلى شن هجوم ضد إسرائيل، لكن طهران امتنعت حتى الآن عن ذلك.



وقال المسؤولان الإسرائيليان إن “مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم في حزب الله أن التوقيت ليس مناسباً لشن هجوم على إسرائيل لأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موجود حالياً في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضافا أن “الإيرانيين أبدوا خلال محادثاتهم مع حـزب الله في الأيام الأخيرة تحفظهم بشأن الانضمام إلى القتال ضد إسرائيل الآن ولم يقدموا رداً إيجابياً”.

وتابعا: “وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش إمكانية التدخل الإيراني المباشر في القتال في لبنان مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد”.

إلى ذلك، أشار مسؤول إسرائيلي كبير أن توجيهات مجلس الوزراء الأمني ​​لقوات الدفاع الإسرائيلية هي تجنب الخطوات التي من شأنها أن تمنح إيران سبباً أو ذريعة للانضمام إلى القتال.

ولفت أكسيوس إلى أن أي هجوم إيراني مباشر على إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل كبير، ومن المرجح أن يجر الولايات المتحدة إلى المزيد من القتال النشط.

ويوم أمس الاثنين، قال الرئيس الإيراني في إفادة صحفية له في نيويورك، إن إسرائيل هي الطرف الذي يسعى إلى حرب أوسع في المنطقة، مؤكداً أن إيران لا تريد الوقوع في هذا “الفخ”