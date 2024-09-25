من نيويورك.. الرئيس الإيراني يتبرأ من مليشيات الحوثي

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الإيراني الاثنين الماضي في نيويورك مع وسائل الإعلام الأميركية، تبرأ من الحوثيين في اليمن، مؤكداً أن إيران “لا تسعى إلى توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط”. وأضاف أن الحوثيين “لا يتلقون أوامر من الحكومة الإيرانية”.

وأشار بزشكيان إلى أن الحوثيين يتخذون قراراتهم بشكل مستقل، خاصة فيما يتعلق بالهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر. وقال: “لا ينتظر الحوثيون في اليمن توجيهات منا حول ما يجب فعله أو عدم فعله”.

وتابع قائلاً: “حتى داخل إيران، هناك أفراد يختلفون معنا ولهم آراؤهم الخاصة. نحاول جاهدين الحد من التطرف والسلوكيات غير المسؤولة داخل بلادنا، فكيف يمكننا فرض السيطرة على أطراف خارجية تُحرّكها قناعاتها الخاصة؟ إنهم ببساطة لا يصغون إلينا”.



تأتي هذه التصريحات في وقت يُعتبر فيه الحوثيون أحد الأذرع العسكرية التابعة لطهران في المنطقة، حيث يتلقون دعماً مالياً وعسكرياً من إيران.

وفقاً لما نقلته وكالة “دويتش فيلله” الألمانية، شن الحوثيون حتى الآن عشرات الهجمات على السفن المارة عبر البحر الأحمر، بما في ذلك استهداف ناقلات النفط “سونيون”، و”دلتا بلو”، و”دلتا أتلانتيكا”، مما أدى إلى غرق سفينتين ومقتل ثلاثة من أفراد الطواقم.

ووفقاً للوكالة نفسها، تواصل جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران والتي تسيطر على أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان في اليمن، تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعية أن تلك الهجمات تأتي تضامناً مع الفلسطينيين منذ بداية الصراع الحالي في غزة.