بعد يوم من مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن.. العليمي يطالب البنك الدولي بضخ تمويلاته عبر البنك المركزي اليمني

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مطالبته من البنك الدولي، ضخ تمويلاته النقدية عبر البنك المركزي، بعد يوم من مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، في نيويورك، بالمديرة التنفيذية لعمليات البنك الدولي آنا بيردي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، في الجوانب الاقتصادية والتنموية وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التقدم المحرز في مسار الاصلاحات الشاملة، والدعم الدولي المطلوب للحد من الاثار الانسانية للأزمة التمويلية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وأشاد الرئيس بالتدخلات الانمائية للبنك الدولي في اليمن وعلى وجه الخصوص تمويلاته لعديد من المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية، والامن الغذائي، والحماية الاجتماعية.

وطالب الرئيس من البنك الدولي، ضخ تمويلاته النقدية عبر البنك المركزي، كما جدد طلب مساعدة الحكومة اليمنية في الوصول الى التمويلات الخاصة بالاقتصاد الاخضر، والتغير المناخي.

وثمن العليمي، تدخلات البنك الدولي في بناء وتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم البنك المركزي اليمني، وتشجيع النمو الاقتصادي، وصمود القطاع الخاص، منوها بالشراكة العريقة بين الجانبين.

ولفت الرئيس لافتتاح البنك الدولي مكتب تمثيلي له في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات للمؤسسات والمنظمات الدولية للقيام بمهامها على أكمل وجه في مختلف انحاء البلاد.