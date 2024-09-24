دعم سعودي سخي للقوات المسلحة اليمنية

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، مع قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان، اوجه التعاون المشترك ،ودعم القوات المسلحة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وثمن وزير الدفاع، الدعم الاخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة القوات المشتركة، للقوات المسلحة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.