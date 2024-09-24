الزبيدي يتحدث عن الاستراتيجية المناسبة لهزيمة الحوثيين ويؤكد : عملية السلام السابقة لم تعد قابلة للاستمرا

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي يإن "هناك حاجة إلى استراتيجية دولية وإقليمية ومحلية منسقة لاحتواء الحوثيين وإضعافهم وهو ما يتطلب مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية بما في ذلك استراتيجية لبدء إعادة تصدير النفط وبناء الإيرادات الوطنية بشكل مستقل عن المنح السعودية".



وأشار الزبيدي في لقاء مع صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن عملية السلام السابقة في اليمن لم تعد قابلة للاستمرار، وأوضح أن الحوثيون يعتبرون أنفسهم الدولة في اليمن، ولا يعترفون بالحكومة في عدن، ويقولون إنهم يريدون فقط التحدث إلى الغرب، قائلا بأنهم نجحوا بعد عقد من الزمان في غرس أيديولوجية طائفية ضيقة في عقول الجيل الأصغر سنا، ومن غير المرجح أن تحدث ثورة مضادة داخلية ضدهم قريبا.



وقال الزبيدي: إن الضربات الجوية، بدلاً من ردع الحوثيين، لها تأثير معاكس، فهي تساعدهم وتجعلهم أقوى، وليست فعالة عسكريا.



الزبيدي اوضح ايضاً على ان مجلس القيادة الذي تم تشكيلة خلفا للرئيس عبدربه منصور هادي في أبريل 2022 منقسما سياسيا، ويفتقر إلى ما وصفها بـ القواعد الإجرائية السليمة، ويحتاج إلى إصلاح حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الحوثيون تمكنوا من التكيف وإيجاد حلول جديدة لكيفية إخفاء قدراتهم، وبنوا قدرتهم على الصمود، معتبرا بأن المشكلة تكمن في عدم وجود نهج مشترك يشمل المنطقة ومجلس القيادة الرئاسية، بل إنها عملية أمريكية بريطانية فقط.



ويتواجد الزبيدي حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أعضاء في المجلس لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة .