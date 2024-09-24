احتفاءً بذكرى 26 سبتمبر الخالدة.. اللواء العرادة يشهد حفل تخرج بكلية الطيران والدفاع الجوي

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - سبتمبر نت

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شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة، اليوم حفل تخرج الدفعة السابعة جامعيين من كلية الطيران والدفاع الجوي، نظمته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر، 14 أكتوبر 30 نوفمبر.

ونظمت الكلية عرضاً عسكرياً لخريجي الدفعة السابعة جامعيين وسرايا رمزية من طلاب الكلية الدفعة 34 إضافة إلى سرايا من خريجي دورات قادة الكتائب والدورات الحتمية.

وأظهر الاستعراض مستوى الكفاءة العالية للخريجين وما يتمتعون به من مهارة واحترافية عالية اكتسبوها خلال فترة التدريب والإعداد، كما عكس مستوى الجاهزية والروح المعنوية والاستعداد القتالي التي يتمتع به طلاب الكلية وأبطال القوات المسلحة.

وخلال الحفل الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظون ووكلاء الوزارات ووكلاء المحافظات ومساعدو ومستشارو وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ورؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع ومدراء العموم وقيادات أمنية وشخصيات اجتماعية.. أشار رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز في كلمته إلى أن الاحتفالات هذا العام تتميز بجماهيريتها وحيويتها واحتشاد الوجدان اليمني الذي يترجم في صورة سلوك وطني زاخر يتعاظم كلما حاولت تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية أن تنال من عظمة هذا اليوم السبتمبري المجيد.. مضيفاً أن الاحتفال بالثورات المجيدة هو إحياء للقيم التي غرستها ثورتا سبتمبر وأكتوبر والمتمثلة في قيم الحرية والكرامة والمساواة والعدالة والاستقلال والوحدة والسيادة الوطنية لليمن الكبير.

ورفع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة خلال كلمته وبالنيابة عن قيادة وزارة الدفاع وجميع منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، التهاني بهذه المناسبة الوطنية المجيدة إلى القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الدكتور رشاد العليمي وزملائه أعضاء مجلس القيادة وقادة الدولة والشعب اليمني في كافة أرجاء اليمن.

وأكد الفريق الركن بن عزيز أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تمضي بخطى ثابتة وشاملة في استكمال إعداد وتأهيل وتنظيم القوات المسلحة في جميع مجالات التدريب العملياتي والقتالي والإعداد المعنوي، وتعزيز روح الانضباط والضبط والربط العسكري ورفع الكفاءة القتالية بما يخدم متطلبات المعركة المقدسة التي تخوضها قواتنا المسلحة في جميع الاتجاهات والمناطق والجبهات ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن القيادة العسكرية قد جعلت هدفها الرئيسي خلال الأعوام المتعاقبة رفع الكفاءة القيادية لجميع منتسبي القوات المسلحة في مختلف المستويات القيادية وصقل مهاراتهم الإدارية العلمية والميدانية من أجل الاستمرار في رفد وحدات قواتنا المسلحة بالعناصر الكفؤة والمتخصصة القادرة على خدمة الوطن بكل احترافية واقتدار.

وعبر رئيس الأركان عن الشكر للتحالف العربي الأصيل لموقفه إلى جانب بلادنا وقواته المسلحة من أجل أمن واستقرار اليمن وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وكل دول التحالف العربي.

وجدد الفريق الركن بن عزيز العهد بالمضي على درب الثوار والأحرار من ثوار السادس والعشرين من سبتمبر المجيد والرابع عشر من اكتوبر الخالد حتى يتحقق النصر والأمن والاستقرار في جميع أرجاء اليمن.

من جهته أشار مدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن أحمد صالح البحش، إلى أن الكلية ستستمر في المسيرة التعليمية وأداء دورها الريادي في تخريج وإعداد القادة لتحديث القوات المسلحة ورفدها بالكوادر الاحترافية المتسلحة بالعلم والمعرفة المطلوبة لميدان البطولة والقتال.

وأضاف البحش أن هذه الدفعة السابعة جامعيين تعتبر أولى ثمار استئناف الدراسة في الكلية في محافظة مأرب بتخرج عدد 315 طالبا من طلاب الكلية الجامعيين حملة البكالوريوس والماجستير الذين أكملوا الدراسات العسكرية والمهارات القتالية والصاعقة الذين أمضوا عاما كاملا داخل الكلية تلقوا خلالها مختلف العلوم العسكرية الانضباطية والتخصصية.

وأثناء الحفل قرأ مدير الدائرة القانونية العميد الركن عبدالله غيلان قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد محمد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 270 للعام 2024م ترقية خريجي الدفعة إلى رتبة “ملازم ثاني” في القوات المسلحة، فيما أدى الخريجون القسم العسكري تلاه نائب مدير دائرة القضاء العسكري العميد قاضي محمد الجعفري.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات والقصائد الشعرية التي أكدت في مجملها على تمسك الشعب اليمني وقواته المسلحة بمبادئ وقيم الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وعدم السماح للماضي بالعودة باليمن إلى عصور التخلف والاستعباد والاستعمار.