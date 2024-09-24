الحوثي يتلذذ بإهانة قيادات مؤتمر صنعاء - قيادات جديدة في قفص الاعتقال

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء بإعتقال مليشيات الحوثي الانقلابية قيادي بارز في حزب المؤتمر جناح صنعاء من منزله بحي الاصبحي بصنعاء.



وذكرت المصادر لـ"مأرب برس" بأن عددًا من الاطقم الحوثية على متنهما عناصر حوثية مسلحة تابعة لما يسمى بجهاز الامن والمخابرات التابع للمليشيات في صنعاء قامت بتطويق منزل الكاتب بشير محمد يحيى محرم عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بحي الاصحبي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات ومن ثم اقتحام المنزل واعتقال القيادي في حزب المؤتمر بشير محرم واقتياده الى مكان مجهول.

هذا فيما افادت مصادر محلية أخرى بان المليشيات الحوثية اعتقلت ايضاً في وقت سابق امس الاثنين القيادي في حزب المؤتمر جناح صنعاء عضو اللجنة العامة ووكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة المليشيات أحمد العشاري من منزله واقتياده الى مكان غير، معروف.



وتشن المليشيات الحوثية الارهابية منذ ايام حملات مداهمة واعتقالات واسعة طالت عددا من النشطاء والسياسيين في، مناطق سيطرتها بينهم قيادات بارزة في حزب المؤتمر على خلفية تفاعلهم مع الدعوات إلى المشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر التي اسقطت نظام اسلافهم التي تحل ذكراها الـ 62 الخميس القادم.

حزب المؤتمر جناح صنعاء رد على تصعيد المليشيات ضد قياداته باصدار بياناً مهينا تخلى فيه عن أنصاره ودعاهم إلى عدم المشاركة في الاحتفالات الشعبية بثورة 26 سبتمبر المجيدة التي تحل ذكراها الـ 62 الخميس القادم.

وقال بيان صادر عن أمانة الحزب في صنعاء، إنها تؤكد حرصها على ماسمتها "وحدة وتماسك الجبهة الداخلية ورفضها المساس بحالة الاستقرار والسكينة العامة".

البيان دعا المؤتمريين والمؤتمريات وأنصارهم كافة إلى "عدم الإنجرار وراء الدعايات والدعوات والتجمعات المشبوهة التي لن تفيد أحداً" في رسالة ضمنية إلى الدعوات الشعبية للاحتفالات بذكرى الثورة.

واتساقاً مع سردية الحوثي التي تزعم وجود مؤامرة تهدد الأمن والاستقرار، أكد بيان المؤتمر على أن الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية يجب أن تتم وفقاً لما يقره القانون وليس "في الشوارع والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

وأعلن الحزب التبرؤ من كل "من يقوم بأعمال تخل بالأمن والاستقرار تحت أي مسمى"، مضيفاً أنه "لا يمثل المؤتمر الشعبي العام وإنما يمثل نفسه".