مجلس التعاون الخليجي يحذر من انفجار الوضع بالمنطقة

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حذر مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، من الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في لبنان تمثل "تهديدا خطيرا قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة"، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الأعمال الاستفزازية.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان، إن "الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية تمثل تهديدا خطيرا قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع بالمنطقة".
وأكد أن "هذه التصرفات تشكل انتهاكا واضحا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتُعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر".
وطالب البديوي "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الأعمال الاستفزازية وتجنب تصاعد التوترات".
وأعرب عن "دعم مجلس التعاون الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره".
وشدد على "ضرورة تعزيز جميع الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".
ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن مقتل 492 شخصا وإصابة 1645، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.
في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.