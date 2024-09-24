رئيس مجلس القيادة يستقبل المبعوث الامريكي الى اليمن

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، مبعوث الولايات المتحدة الخاص الى اليمن تيموثي ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء، البحث في مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التصعيد الارهابي المستمر للمليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، اضافة الى جهود الاشقاء والاصدقاء لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من المبعوث الاميركي الى احاطة حول نتائج اتصالاته الاخيرة، لخفض التصعيد في اليمن والمنطقة، والخيارات المطروحة لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع الجهود الاقليمية، والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

كما تطرق اللقاء الى الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي للإفراج عن موظفي الامم المتحدة، وقادة المجتمع المدني المختطفين لدى المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني.