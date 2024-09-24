مجلس التعاون الخليجي يحذر من انفجار الوضع بالمنطقة رئيس مجلس القيادة يستقبل المبعوث الامريكي الى اليمن وزارة الأوقاف تكرم ابرز موظفي ديوان عام الوزارة بعدن تزامنا مع ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتي من هم الذين ما زالوا يستخدمون أجهزة البيجر؟ تحذير إسرائيلي جديد إلى اللبنانيين! إيران ترفض اي تصعيد ضد إسرائيل وتوكد أنها لا تسعى للحرب توكل كرمان : موقفي من حزب الله الإرهابي الفاشي لن يمنعني من إدانة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في لبنان توكل كرمان خلال القمة العالمية بكندا تدعو الى إيقاف حق النقض المحصور ب5 دول وتطالب بأن يكون حقا لجميع الأمم في كل العالم الحكومة الشرعية تعري الحوثيين في أكبر محفل عالمي انساني الدولار يتراجع والعملة اليمنية تواصل التعافي.. اليكم آخر تحديث لأسعار الصرف
استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، مبعوث الولايات المتحدة الخاص الى اليمن تيموثي ليندركينج.
وجرى خلال اللقاء، البحث في مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التصعيد الارهابي المستمر للمليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، اضافة الى جهود الاشقاء والاصدقاء لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من المبعوث الاميركي الى احاطة حول نتائج اتصالاته الاخيرة، لخفض التصعيد في اليمن والمنطقة، والخيارات المطروحة لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع الجهود الاقليمية، والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني.
كما تطرق اللقاء الى الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي للإفراج عن موظفي الامم المتحدة، وقادة المجتمع المدني المختطفين لدى المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني.