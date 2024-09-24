وزارة الأوقاف تكرم ابرز موظفي ديوان عام الوزارة بعدن تزامنا مع ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتي

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كرم معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، موظفي ديوان عام وزارة الأوقاف والإرشاد المبرزين بالعاصمة المؤقتة عدن، مع صرف إكرامية لجميع موظفي ديوان عام الوزارة؛ نظير جهودهم الملموسة في تحقيق أهداف الوزارة وبالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بأعياد الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر و ١٤ أكتوبر.

وأشاد الوزير شبيبة بالجهود التي يبذلها كوادر الوزارة في كافة القطاعات، مستشهداً بالإنجازات التي تحققت بفضل الانضباط واستشعار المسؤولية تجاه الأدوار الكبيرة التي تقع على عاتق الوزارة.

وقال معالي الوزير "نحتفي اليوم بمناسبة الذكرى ال62 لثورة 26 سبتمبر، والذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدتين، اللتين أنقذتا شمال اليمن من الكهنوت الإمامي، وجنوبه من المستعمر الغازي".

وأضاف: "يجب علينا جميعًا استشعار عظمة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي نشهد ذكراها في ظل عودة الإمامة البغيضة بنسختها الحوثية الإيرانية الإرهابية، كما نستذكر ثورة 14 أكتوبر التي قدمت للشعب دروساً في معنى الوحدة الوطنية والنضال المشترك وواحدية المصير لعموم الشعب اليمني".

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والإرشاد كثفت الأنشطة والفعاليات التوعوية المصاحبة لذكرى 26 سبتمبر استشعاراً من قيادة الوزارة بالمسؤولية الدينية والوطنية والإنسانية، واتساقاً مع رؤية الحكومة الشرعية وموجبات النضال ضد طغيان الميليشيا الحوثية، وجرائمها وخرافاتها.