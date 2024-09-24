مجلس التعاون الخليجي يحذر من انفجار الوضع بالمنطقة رئيس مجلس القيادة يستقبل المبعوث الامريكي الى اليمن وزارة الأوقاف تكرم ابرز موظفي ديوان عام الوزارة بعدن تزامنا مع ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتي من هم الذين ما زالوا يستخدمون أجهزة البيجر؟ تحذير إسرائيلي جديد إلى اللبنانيين! إيران ترفض اي تصعيد ضد إسرائيل وتوكد أنها لا تسعى للحرب توكل كرمان : موقفي من حزب الله الإرهابي الفاشي لن يمنعني من إدانة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في لبنان توكل كرمان خلال القمة العالمية بكندا تدعو الى إيقاف حق النقض المحصور ب5 دول وتطالب بأن يكون حقا لجميع الأمم في كل العالم الحكومة الشرعية تعري الحوثيين في أكبر محفل عالمي انساني الدولار يتراجع والعملة اليمنية تواصل التعافي.. اليكم آخر تحديث لأسعار الصرف
كرم معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، موظفي ديوان عام وزارة الأوقاف والإرشاد المبرزين بالعاصمة المؤقتة عدن، مع صرف إكرامية لجميع موظفي ديوان عام الوزارة؛ نظير جهودهم الملموسة في تحقيق أهداف الوزارة وبالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بأعياد الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر و ١٤ أكتوبر.
وأشاد الوزير شبيبة بالجهود التي يبذلها كوادر الوزارة في كافة القطاعات، مستشهداً بالإنجازات التي تحققت بفضل الانضباط واستشعار المسؤولية تجاه الأدوار الكبيرة التي تقع على عاتق الوزارة.
وقال معالي الوزير "نحتفي اليوم بمناسبة الذكرى ال62 لثورة 26 سبتمبر، والذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدتين، اللتين أنقذتا شمال اليمن من الكهنوت الإمامي، وجنوبه من المستعمر الغازي".
وأضاف: "يجب علينا جميعًا استشعار عظمة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي نشهد ذكراها في ظل عودة الإمامة البغيضة بنسختها الحوثية الإيرانية الإرهابية، كما نستذكر ثورة 14 أكتوبر التي قدمت للشعب دروساً في معنى الوحدة الوطنية والنضال المشترك وواحدية المصير لعموم الشعب اليمني".
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والإرشاد كثفت الأنشطة والفعاليات التوعوية المصاحبة لذكرى 26 سبتمبر استشعاراً من قيادة الوزارة بالمسؤولية الدينية والوطنية والإنسانية، واتساقاً مع رؤية الحكومة الشرعية وموجبات النضال ضد طغيان الميليشيا الحوثية، وجرائمها وخرافاتها.