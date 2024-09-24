تحذير إسرائيلي جديد إلى اللبنانيين!

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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جدّد الجيش الاسرائيلي تحذيره للسكان اللبنانيين، بضرورة الابتعاد عن أماكن ومباني “حزب الله”، وعمم رسالة قال فيها: “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض حياته للخطر