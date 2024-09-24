إيران ترفض اي تصعيد ضد إسرائيل وتوكد أنها لا تسعى للحرب

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، أن بلاده مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأعرب ظريف عن رغبة بلاده في التحرك “نحو عالم أكثر سلاما واستقرارا لمواطنينا ومواطني الدول الأخرى”.

وأكد أن إيران “لا تسعى للحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا”، كما شدد على أن طهران مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لإنهاء الحرب على غزة.

وتابع: “المجتمع الدولي حثنا على ضبط النفس لإنهاء الحرب في غزة، ولكن الوعود المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لم تتحقق قط”.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.