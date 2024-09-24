توكل كرمان : موقفي من حزب الله الإرهابي الفاشي لن يمنعني من إدانة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في لبنان

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أدانت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، المجازر الإسرائيلية التي تطال المدنيين في لبنان.
وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": موقفي من حزب الله الإرهابي الفاشي ومن جرائمه وفظائعه في سوريا لن يمنعني من إدانة المجازر البشعة الإسرائيلية التي تطال المدنيين في لبنان.
وأضافت كرمان: أدين بشده هذه المجازر والجرائم ضد الإنسانية، أدينها بنفس القدر الذي أدين فيه حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي في غزة.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها ، إن 182 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 727 بينهم نساء وأطفال ومسعفون في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان.