توكل كرمان : موقفي من حزب الله الإرهابي الفاشي لن يمنعني من إدانة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في لبنان

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أدانت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، المجازر الإسرائيلية التي تطال المدنيين في لبنان.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": موقفي من حزب الله الإرهابي الفاشي ومن جرائمه وفظائعه في سوريا لن يمنعني من إدانة المجازر البشعة الإسرائيلية التي تطال المدنيين في لبنان.

وأضافت كرمان: أدين بشده هذه المجازر والجرائم ضد الإنسانية، أدينها بنفس القدر الذي أدين فيه حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي في غزة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها ، إن 182 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 727 بينهم نساء وأطفال ومسعفون في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان.