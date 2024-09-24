توكل كرمان خلال القمة العالمية بكندا تدعو الى إيقاف حق النقض المحصور ب5 دول وتطالب بأن يكون حقا لجميع الأمم في كل العالم

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان إلى إيقاف حق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه الدول الخمس دائمة العضوية الخمس في مجلس الامن الدولي.

وقالت كرمان: هذه البلدان بهذا التصويت "الفيتو" الذي لديها تقوم باستخدامه لتقييد حقوق الشعوب الأخرى أو مهاجمة الشعوب الأخرى وتستخدمه في مواجهة أولئك الذين يدعون للعدالة والحرية والمساواةو يجب أن يتوقف، ويجب أن يكون هذا الحق لجميع الأمم في كل العالم.

جاء هذا خلال كلمة لها ألقتها في القمة العالمية "عالم شاب واحد" التي استضافتها مدينة مونتريال بكندا.

وخاطبت توكل كرمان القمة بقولها إن التحدي الأهم الذي يهدد وجودنا كبشر ووجودنا على أمنا الأرض هو التغير المناخي، والتحدي الثاني المهم للغاية هو تدهور قيم حقوق الانسان، وصعود الديكتاتورية في كل مكان في العالم، وارتفاع الاستبداد والظلم، وتصاعد الانقلابات العسكرية في العالم، وصعود اليمين المتطرف في هذا الكوكب، وصعود الكراهية والعنصرية، وهذا تدهور كبير.

وتابعت كرمان: التحدي الثالث هو الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في جميع أنحاء العالم. نحن في القرن الحادي والعشرين وهذه الفجوة تزداد اتساعًا، ولسوء الحظ العولمة نفسها تجعل هذه الفجوة أكبر وأكبر، فهي تعطي الثروة للدول الأكثر ثراءً والفقر للدول الأكثر فقرًا. ونحن نشهد هذه الفجوة في كل بلد تعاني من الفقر وانعدام الحوكمة.

واعتبرت كرمان أن الأمر الأهم عند الحديث عن الديكتاتورية هو أنه لا ينبغي نسيان دور الشركات متعددة الجنسيات التي تدعمها الحكومات في أقوى دول العالم التي تموّل تلك الشركات وتقوم بسرقة خيرات الشعوب في أميركا اللاتينية وفي غيرها من الدول.

واعتبرت كرمان أن تلك التحديات تحمل معها فرصًا كبيرة جدًا؛ والفرصة الأهم تتعلق بالشباب الذين عليهم أن يقدموا الكثير من الحلول، وأحد تلك الحلول الضغط على حكوماتهم، خاصة الشباب القادمون من الدول الغربية، عليهم وقف تحالف بلدانهم مع الديكتاتوريين، وإجبار الشركات متعددة الجنسيات على وقف سرقة ثروات الشعوب من البلدان الأخرى.