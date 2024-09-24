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الدولار يتراجع والعملة اليمنية تواصل التعافي.. اليكم آخر تحديث لأسعار الصرف

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 24/09/2024، ونلحظ تسجيل العملة في مناطق الشرعية تعافي مستمر منذ بداية هذا الاسبوع..

اسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1881

بيع الدولار                  1895

شراء السعودي             493

بيع السعودي                495

اسعار الصرف في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي               140.30

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