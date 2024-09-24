الدولار يتراجع والعملة اليمنية تواصل التعافي.. اليكم آخر تحديث لأسعار الصرف

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 982

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 24/09/2024، ونلحظ تسجيل العملة في مناطق الشرعية تعافي مستمر منذ بداية هذا الاسبوع..

اسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1881

بيع الدولار 1895

شراء السعودي 493

بيع السعودي 495

اسعار الصرف في صنعاء

شراء الدولار 535

بيع الدولار 538

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30