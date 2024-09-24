الدولار يتراجع والعملة اليمنية تواصل التعافي.. اليكم آخر تحديث لأسعار الصرف

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 24/09/2024، ونلحظ تسجيل العملة في مناطق الشرعية تعافي مستمر منذ بداية هذا الاسبوع..
اسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1881
بيع الدولار 1895
شراء السعودي 493
بيع السعودي 495
اسعار الصرف في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30