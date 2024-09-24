تعرف على الفرق التي سيواجهها ممثل اليمن نادي أهلي صنعاء في دوري أبطال الخليج للأندية

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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وضعت قرعة دوري ابطال الخليج للاندية بطل الدوري اليمني أهلي صنعاء في المجموعة الأولى بجانب فرق دهوك العراقي والنصر الاماراتي وظفار العماني.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، امس الإثنين، سحب قرعة دوري أبطال الخليج للأندية 2024م، والتي يشارك فيها بطل الدوري اليمني أهلي صنعاء.

وتضم المجموعة الثانية فرق القادسية الكويتي والعربي القطري والاتفاق السعودي والرفاع البحريني.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة خلال الفترة من 23 أكتوبر 2024م حتى 15 أبريل 2025، بنظام الذهاب والإياب بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وستكون ملاعب قطر ارضا لمباريات اهلي صنعاء.